تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الشيكولاتة الأسفنجى

المقادير

300 x جرام شيكولاتة (غامقة مبشورة)

4 x عدد بيضة (مفصول الصفار عن البياض)

2 x معلقة كبيرة زبدة

1 x معلقة صغيرة عصير ليمون

1 x معلقة كبيرة نشا

1 x رشة ملح

½ x كوب سكر

½ x كوب دقيق

½ x كوب كاكاو

½ x كوب لبن كامل الدسم (بالشيكولاتة معلب)

الطريقة:

في حمام مائي على النار نضع الزبدة والشيكولاتة ونذوبهم.

نضيف اللبن ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يذوب المزيج تماما.

ينخل الكاكاو ويقلب جيدا ثم يضاف للمزيج ونرفع المزيج من على النار.

يخفق بياض البيض بالمضرب الكهربائي وبعد أن تتشكل رغوة نضيف معلقة من عصير الليمون مع الخفق.

بعد أن تتماسك قليلا نضيف السكر على 3 مراحل ويخفق حتى يتكون منقار الطائر.

نضيف الصفار الى البياض ويخفق جيدا.

ينخل الدقيق والنشا على مزيج البيض ونقلب من اسفل لاعلى بواسطة معلقة مسطحة.

نضيف مزيج الشيكولا ونقلب من اسفل لاعلى ايضا حتى يمتزجا جيدا.

يصب الخليط في قالب كيك 20 سم ويخبز في فرن ساخن مسبقا على الدرجة 180 مئوية لمدة نصف ساعة.

يقطع الكيك بعد ما يبرد تماما ويزين بالكاكاو ويقدم بالهنا.

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