تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكابتشينو بالكريمة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x معلقة كبيرة سكر بودرة

2 x كوب لبن كامل الدسم

1 x كوب نسكافيه

½ x كوب لبن كامل الدسم (لعمل الكريمة)

¼ x معلقة صغيرة قرفة

¼ x كوب شيكولاتة (مبشورة للتزيين)

¼ x كوب كريمة مخفوقة الطريقة: لتحضير الكريمة، أخفقي الكريمة مع السكر ونصف كوب الحليب السائل حتى تتكاثف وتثخن.

سخني كوب الحليب السائل في كاسرولا على النار ثم ضيفي القهوة والقرفة وقلبي حتى تتجانس المكونات.

أسكبي الكابتشينو في ثلاثة أكواب ثم زيّنيها بالكريمة البيضاء والشوكولاتة المبشورة.

قدمي الكابوتشينو ساخناً بألف هنا وشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثى الشيكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة القهوة والنسكافيه

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