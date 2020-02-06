تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكوت بالكريمة والموز

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x عدد موز

2 ½ x معلقة كبيرة سكر بودرة

1 x علبة قشطة

1 x كيس كريم شانتى

1 x معلقة صغيرة نسكافيه

1 x كوب لبن كامل الدسم

1 x علبة بسكوت

¾ x كوب ماء (بارد) الطريقة: بالمضرب اليدوى نمزج الكريمة مع الماء جيدا, ثم نضيف علبة القشطة والحليب والنسكافيه والسكر مع الاستمرار فى الخفق.

ندهن طبق بايركس متوسط الحجم طبقة كريمة ثم نصف طبقة بسكويت ثم طبقة كريمة ثم طبقة موز........(3طبقات بسكويت ,2 طبقة موز)

نبشر شوكولا ونرشها على السطح ثم توضع في الثلاجة حوالى 3 ساعات حتى تتماسك و بالهنا و الشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكوت بالموز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ميلك شيك بالبسكوت

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