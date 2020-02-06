تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الموز

القاهرة - لايف ستايل المقادير 5 x عدد موز

2 x كوب دقيق

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x كوب سكر

1 x كوب زيت ذرة

1 x معلقة صغيرة باكينج صودا

1 x كوب عصير (اناناس) الطريقة: في طبق قشرى الموز وإهرسيه.

و في وعاء اخر أضيفى الدقيق مع البيكنج باودر والبيكنج صودا وقلبى جيداً.

اخلطى السكر مع 1/2 كوب زيت و1/4 كوب عصير أناناس والموز المهروس وقلبى.

أضيفى خليط الدقيق لخليط الموز والسكر وقلبى برفق حتى تختلط المقدير ويختفى لون الدقيق.

صبى المقادير فى قالب طويل حتى تنضج من الداخل ثم ساوى الكيكة فى القالب.

ضعى القالب فى الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 50 – 60 دقيقة حسب حجم القالب حتى تنضج وقدميها بعد أن تبرد. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الاناناس بالليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي الموز

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