تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا تركى

المقادير

2 x معلقة صغيرة كزبرة خضراء

2 x معلقة كبيرة زيت زيتون

2 x معلقة صغيرة عصير ليمون

1 x رشة قرفة

1 x عدد طماطم (مقشرة ومنزوعة البذر)

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع)

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x رشة ملح

1 x كوب زبادي

1 x رشة بابريكا

½ x كيلو لحمة مفرومة

¼ x كوب صنوبر

مقادير عجينة البيتزا

½ x كيلو دقيق

1 x معلقة كبيرة خميرة

1 x معلقة صغيرة سكر

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

¼ x لتر لبن كامل الدسم (دافئ)

1 x معلقة صغيرة ملح

4 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

الطريقة:

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أولا نحضر عجينة البيتزا

نذوب الخميرة والسكر فى اللبن الدافئ ويتم تغطية وتركة مده عشر دقائق حتى يعمل رغوة.

فى وعاء نخلط الدقيق والملح والباكينج بودر.

نعمل حفرة فى وسط الدقيق ونضع اللبن المذوب فية الخميرة .ثم نضع الزيت

نعمل على عجن المكونات مع بعض جيدا حتى يتكون عجين مطاطيا غير لاصق.

على مكان مسطح مرشوش قليل من الدقيق نعمل على عجنها مده عشر دقائق تقريبا.

توضع فى الوعاء ثانيا ويرش عليها معلقة زيت وتغطى بنايلون وتوضع فى مكان دافئ مده لا تقل عن ساعتين.

عند تضاعف حجم العجين ترفع وتقطع حسب الحاجه. وتفرد بالنشابة على سطح مرشوش دقيق و تكون العجينة جاهزة لإضافة المكونات وعمل البيتزا على حسب الرغبة.

ثم فى طاسة على النار نضع الزيت واللحم ونقلب ثم نضيف البصل ونقلب ثم تترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

ثم نضيف الصنوبر والطماطم والفلفل ونتبل بالملح والفلفل ويترك الخليط لمدة 10 دقائق حتى يتشرب السائل.

ثم نضيف الكزبرة وعصير الليمون ونقلب ثم ترفع من على النار.

ثم بواسطة قطاعة نشكل عجينة البيتزا ثم نوزع الحشو ثم نجمع أطراف العجين ونضغط بأطراف الأصابع لتحيط بالحشو.

ترص وحدات البيتزا فى صينية مدهونة بالزيت ثم نضعها فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة عشر دقائق أو لحين أن تنضج.

ثم عند النضوج نوزع نصف معلقة من الزبادى فوق كل حبة من البيتزا تقدم ساخنة أو دافئة بالهنا والشفا.

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