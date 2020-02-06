تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ميني بيتزا

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x كوب دقيق

3 x معلقة كبيرة لبن بودرة

2 x معلقة كبيرة سكر

1 x كيس خميرة

1 x معلقة كبيرة باكينج بودر

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x كوب ماء (دافئ)

¼ x كوب زيت عباد شمس الطريقة: هنضع كل المكونات الجافه مع بعض ونخلطهم كويس وبعدين هنضع الماء الدافي والزيت ونعجنها كويس اوى ونتركها تخمر كويس.

نحضر الحشو عبارة عن زيتون وفلفل وطماطم وجبنة تركى مفرومة وممكن جبنة شيدر او موتزريلا.

طريقة صوص الطماطم.2 معلقة صلصة طماطم ومعلقة خل وشوية ملح وفلفل وشطة ونخلطهم مع بعض.

تشكل العجينة بحسب الرغبة فى الحجم ثم نضع عليها صوص الطماطم ثم الحشوة ثم توضع فى فرن عند درجة حرارة 180 مدة عشر دقائق أو لحين النضج. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير مكرونة بشاميل بالكبدة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البطاصس المقلية بالخل والملح

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