انتفاخ في الحلق.. اتهام جديد لقائمة سموم السجائر الإلكترونية

حيّرت حالة صحية غريبة لمراهقة أمريكية، أطباء مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن، إذ تعاني انتفاخا في الحلق بسبب تورم غريب شبيه بالذي تحدثه الحساسية.

وبعد أن اطلع أطباء المستشفى على الحالة التي تعاني منها الفتاة، وجدوا أنها يمكن أن تكون مهددة للحياة، ورجحوا أن يكون السبب فيها هو التدخين الإلكتروني، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وزارت الفتاة التي لم يكشف عن هويتها، في بادئ الأمر طبيب العائلة وكانت تعاني بحةً في صوتها وتشعر كما لو أن الطعام عالق في حلقها، واشتبه الطبيب في البداية في أن الأعراض كانت نتيجة لحساسية، ولكن عندما لم يكن لمضادات الهستامين أي تأثير، أحيلت إلى المستشفى.



وقال مايكل جيسون بوزيلا، من مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن: "مع التهاب لسان المزمار اشتبهنا أن عدوى بكتيرية شبيهة بالإنفلونزا هي السبب، واختبرنا العينات بعدة طرق لمجموعة من مسببات الأمراض التنفسية، بما في ذلك الإنفلونزا والفيروس المعوي البشري وفيروس Epstein-Barr، وغيرها، والنتائج سلبية. وبحثنا أيضا عن مزيد من الإصابات غير التقليدية القائمة على البكتيريا، وكانت النتيجة سلبية أيضا".

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ولم تجد الاختبارات دليلا على وجود عدوى فطرية أو بكتيرية أو فيروسية، ما جعل الأطباء في حيرة من أمرهم.

وأضاف بوزيلا: "بحثنا عن مزيد من الإصابات غير التقليدية بالبكتيريا، مثل (Arcanobacterium وMycoplasma وGonorrhea)، وكانت جميعها سلبية أيضا، لم تعثر الاختبارات على دليل على وجود عدوى فطرية أو بكتيرية أو فيروسية، ما جعل الأطباء في حيرة، ومع ذلك في حديثها مع الأطباء، اعترفت المراهقة بأنها استخدمت السجائر الإلكترونية التي تحتوي على الحلوى والنكهات 3 أو 5 مرات مع صديقاتها في الأشهر التي سبقت ظهور الأعراض عليها. ولكن هذا لا يثبت بالضرورة أن السجائر كانت وراء أعراضها".

وقالت الدكتورة كاثلين فيرير: "استخدام المراهقة للسجائر الإلكترونية هو السبب الأكثر منطقية لتشخيص الالتهاب، وهي حالة يمكن أن تصبح مهددة للحياة".

وأضافت: "هذه الحالة غير العادية تضاف إلى قائمة الآثار السامة للسجائر الإلكترونية".

ويأتي تقرير الحالة بعد فترة وجيزة من إصابة مراهق في كندا بحالة تُعرف باسم "رئة الفشار" بعد استخدام السجائر الإلكترونية لمدة 5 أشهر فقط.