السودان يؤكد سلامة مريض من "كورونا"

أعلنت السلطات الصحية السودانية، الخميس، سلامة مواطن من فيروس كورونا الجديد، بعد سلبية العينات التي أخذت منه عقب الاشتباه في إصابته بالمرض الغامض.

وفقا لوكالة السودان للأنباء، استقبل المعمل القومي (ستاك) عينات من مواطن قادم من الصين كان طريح الفراش بأحد المستشفيات في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، وأظهرت النتائج سلامته.

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وقال الدكتور سليمان آدم إدريس، المدير العام لوزارة الصحة في ولاية شمال دارفور: "الفحص التشخيصي لعينات دم الشخص المشتبه به الذي أرسل إلى المعمل القومي للصحة العامة بالخرطوم أكد عدم إصابته بفيروس كورونا".

واستقبل مستشفى "نبض الحياة" الخاص بالفاشر، مؤخرا، شخصا قال إنه يشتكي من حالة التهابية في الجهاز التنفسي، وتبين أنه قدم من الصين قبل أسبوعين عن طريق فرنسا ومنها إلى تشاد ثم إلى دارفور.

ودفع الاشتباه بالرجل وزارة الصحة السودانية إلى استدعاء فرقة طبية من إدارة الطوارئ للتعامل مع الحالة، إذ جرى عزل الحالة وأخذ عينات من دمه وإرسالها إلى المعمل القومي للصحة العامة الذي أعلن خلوه من المرض.



وسبق أن أكدت نتائج الفحص المعملي لشخصين قدما من الصين سلامتهما من الفيروس القاتل، الذي حصد أرواح 566 شخصا حول العالم، وأصاب 28394 آخرين.