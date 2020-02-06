"صحتك تحت المجهر".. ملتقى إماراتي للتوعية بمستجدات الأمراض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت دولة الإمارات انعقاد ملتقى "صحتك تحت المجهر"، بهدف تعريف المواطنين على مستجدات الأمراض الشائعة وطرق علاجها والوقاية منها.





وتولى الاتحاد النسائي العام في الإمارات تنظيم الملتقى، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، وجمعية الإمارات للصحة العامة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وتناول الملتقى آخر تطورات الأمراض المستجدة وكيفية انتقالها والسياق الزمني لها والأعراض وطرق العلاج والوقاية منها، وتخللته حلقات نقاشية لعدد من المتخصصين في مجال طب الأسرة والوقاية.

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وقالت نورة خليفة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام في الإمارات: "تعمل الإمارات باستمرار على مراجعة السياسات الصحية والبيئية؛ لضمان عدم حدوث أي اختراق لمسببات الفيروسات والبكتيريا المسببة للمرض ونواقلها".

وأضافت: "المرأة محور اهتمام الاتحاد النسائي الذي يعمل على تمكينها في مختلف المجالات، خاصة التمكين الصحي، عبر محاضرات متخصصة وندوات وحملات توعوية ومجالس نسائية، متجاوزة بذلك التقليد المبني على تفاعل النخبة من النساء إلى عمل اجتماعي يؤصل مفهوم المشاركة لجميع السيدات بأماكنهم ومستوياتهم التعليمية والوظيفية".



