إسهال الدورة الشهرية.. ما سببه وهل هو أمر طبيعي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فكرة إصابتكِ بالإسهال ليست لطيفة على الإطلاق، لكنها طبيعية جدا قبل الدورة الشهرية وأثناءها، حيث تؤدي التغييرات الهرمونية إلى تقلص الرحم والبطانة، ويؤثر ذلك على الجهاز الهضمي.

وإذا كان ذلك الأمر يقلقكِ بالفعل، فيمكننا القول بأنه لا داعي للقلق؛ إذ توجد العديد من الخطوات التي يمكنكِ اتخاذها لمنع الإسهال أو تقليله خلال الدورة الشهرية.

السبب في حدوث ذلك

ما زال سبب إصابة بعض النساء بالإسهال أثناء الدورة الشهرية غير واضح، لكن الأطباء يعتقدون أن السبب يعود لزيادة هرمونات البروستاجلاندين قبل الدورة الشهرية، والتي تؤدي إلى تقلصات تساعد الرحم على التخلص من بطانته، وفي بعض الأحيان تتسبب ببعض التقلصات في الأمعاء؛ ما قد يتسبب بحدوث اضطراب في الجهاز الهضمي كالإسهال.

طريقة علاج الإسهال أثناء الدورة

يمكنكِ علاج إسهال الدورة بالطرق التي تتبعينها لعلاج الإسهال في أي وقت آخر، مثل شرب الكثير من السوائل لتعويض جسمك عما فقد، كما عليكِ تجنب الأطعمة التي تزيد من الإسهال مثل المحليات الصناعية والكافيين ومنتجات الألبان والطعام الحار.

وفي بعض الأوقات قد تحتاجين إلى تناول الأدوية المضادة للإسهال والتي لا تحتاج إلى وصفة طبية، مثل "Imodium" أو تناول مسكن للألم مثل "Advil".

تناول حبوب منع الحمل

قد تساعد حبوب منع الحمل في تنظيم الدورة وتقليل الإسهال، حتى أن بعض النساء يتناولن بالفعل هذه الحبوب أثناء فترة الدورة لفعاليتها عادة في تقليل حدة الإسهال.

الحد من التوتر

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يجب على النساء التخفيف من التوتر والقلق؛ لأنهما يزيدان أعراض الدورة الشهرية، بما في ذلك التشنج والإسهال.

ومن بعض النصائح لمساعدتك على تقليل التوتر تخصيص 10 دقائق من يومك للتأمل، وعدم مشاهدة التلفاز أو استخدام الهاتف ليلا قبل النوم، وممارسة التمارين الرياضية لمدة 15 دقيقة فقط يوميا.

طرق منع الإسهال أثناء الدورة الشهرية

تعاني بعض النساء من الإسهال بشكل متكرر خلال الدورة الشهرية، فهناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل الأعراض مثل تناول المزيد من الألياف قبل أيام من بدء الدورة؛ لأنها تساعد على جعل البراز أكثر صلابة.

كما يمكنكِ إضافة اللبن أو الملفوف إلى نظام غذائك؛ لأنهما يزيدان من كمية البكتيريا السليمة في الأمعاء، التي تقلل من أعراض الإسهال.

مشاكل أخرى للجهاز الهضمي أثناء الدورة الشهرية

تمر العديد من النساء بمشاكل تتعلق بالجهاز الهضمي قبل الدورة الشهرية وأثناءها مثل الغازات والنفخة والإمساك، وقد تتغير أعراضك من شهر لآخر فقد تصابين بالإسهال وبعد دقائق بالإمساك بسبب التغير الهرموني، كما أن نظامكِ الغذائي يلعب دورا كبيرا.

هل يجب أن أرى الطبيب؟

يعد الإسهال قبل وأثناء الدورة الشهرية أمرا طبيعيا تماما، لكن إذا أثر على يومكِ بشكل واضح فيجب مراجعة الطبيب؛ كأن يستمر لأكثر من يومين أو يحدث آلم وتشنج في المعدة أو الحوض ولا يخفان بالأدوية.