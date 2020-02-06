نصائح لحماية بشرتك من الجفاف في الشتاء

يعد فصل الشتاء قاسياً على الجلد، فيمكن أن تسبب برودة الجو جفاف في الجلد وتهيجه ، كل يمكن أن يؤدي إلى ظهور الأكزيما وتعرض الجلد للتشقق والتكسير كما تكون البشرة عرضة للتلف من أشعة الشمس فوق البنفسجية، ولتقليل آثار الشتاء على بشرتك ، يقدم دكتور أيمن العطار، أخصائي جراحة التجميل والطب الاسترجاعي بالولايات المتحدة الأمريكية، بعض النصائح لمساعدتك في الحفاظ على صحة بشرتك قدر الإمكان:

حماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس. نظرًا لأنك عادة ما تكون متجمدًا عندما تكون بالخارج في فصل الشتاء ، لا تحتاج إلى إزالة الواقي من الشمس في جميع أنحاء نفسك ، ولكن حاول ارتداء ماكياج أو مرطب مع SPF 15 على وجهك ويديك وأي جلد آخر قد يتعرض . لا ترتدي واقي شمسي عالي الحماية إذا كنت تزلج. قد تحدث بعض أشد حروق الشمس على المنحدرات ، لأن الثلج يعكس ضوء الشمس. إذا كنت في رحلة بحرية ، فاحرص على ارتداء واقٍ من أشعة الشمس جيدًا كما تفعل خلال فصل الصيف. لا تنسى شفتيك. ارتداء بلسم الشفاه أو أحمر الشفاه مع واقية من الشمس.

١- تجنب الجفاف:

مع ارتفاع درجة الحرارة وإغلاق النوافذ ، يمكن أن يصبح الهواء في الداخل جافًا للغاية في فصل الشتاء ، مما يجعل جفاف الأكزيما والحكة أسوأ، لذا ينصح بترطيب الهواء الداخلي للحفاظ على الجلد ومقاطع الأنف من الجفاف. إذا لم يكن لديك نظام ترطيب داخل قنوات التسخين الخاصة بك ، ففكر في شراء جهاز ترطيب. (إذا كنت تعاني من جفاف أو نزيف بسيط في أنفك ، فيمكنك استخدام الفازلين لتهدئة وترطيب المنطقة).

٢- الترطيب:

استخدم مرطبًا يعتمد على الزيت بشكل متكرر. كلما زاد الزيت الذي يحتويه المرطب كلما نجحت في حمايته من الجفاف.

٣- فحص نظام العناية بالبشرة:

إذا كنت تستخدم منتجًا مع مادة التريتينوين، فاحرص على ارتداء واقي من الشمس، وقد تكون أكثر عرضة للتعرض لحروق الشمس إذا كان لديك بشرة حساسة ، فقد تحتاج إلى التقليل من استخدام منتجات الاستنسل مثل أحماض ألفا هيدروكسي ، لأنها قد تؤدي إلى تفاقم الجلد الجاف والمتهيج.

4- الاستحمام لفترة أقصر:

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قد يبدو الاستحمام الطويل بماء ساخن جذابًا ، لكنه يزيل الجلد من الدهون الطبيعية، بدلاً من ذلك ، خذ حمامًا دافئًا قصيرًا ؛ ثم ضع مرطبًا جيدًا بينما لا تزال البشرة رطبة. ستحتاج إلى محلول فائق المرونة لليدين أو الكعبين أو في أي مكان آخر تواجهه بشرة جافة ومشققة بشكل خاص.

5- ارتداء القفازات:

تلعب حماية الأيدي من الهواء البارد والرطوبة المنخفضة دورًا مهمًا في منع التوهجات. تأكد من أن القفازات مصنوعة من مواد لا تسبب تهيجًا لبشرتك.

6- التخلص من الملابس المبللة:

أزل الملابس والأحذية المبللة على الفور، فالرطوبة يمكن أن تهيج الجلد وتضره.

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