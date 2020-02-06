10 مصريات في قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط

تواجدت مصر في قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعام 2020، حسبما كشفت مجلة "فوربس"، بعشر مصريات، وذلك بالقائمة التي تواجد بها 23 جنسية مختلفة، في 28 قطاعا مختلفا.

وشهدت القائمة دخول 22 سيدة جديدة للترتيب، وكان للإمارات نصيب الأسد، حيث تواجدت نساؤها في القائمة 23 مرة، فيما اعتلت السعودية القمة بـ3 سيدات ضمن أقوي 5 في الشرق الأوسط.

وأوضحت مجلة "فوربس"أن القائمة تم إعدادها من خلال الترشيحات والبحوث المتعمقة، والتي كانت تستند إلى معايير شملت حجم الشركات التي ترأسها هؤلاء النساء، وإنجازاتهن على مدار العام الماضي 2019، والمبادرات التي دافعت عنها، وخبراتهن العملية الشاملة.

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ونستعرض فيما يلي الـ 10 سيدات المصريات المتواجدين في قائمة أقوى وألهم 100 سيدة بالشرق الأوسط، وذلك على الترتيب:

1- المرتبة 24 بالقائمة، منى ذو الفقار، الشريك المؤسس لشركة ذو الفقار وشركاه ورئيس المجموعة المالية هيرميس.

2- المرتبة 31، باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة العربية.

3- المرتبة 33، إلهام محفوظ، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الكويتي.

4- المرتبة رقم 40، ياسمين وفريدة خميس، النساجان الشرقيتان.

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5- المرتبة رقم 53، هند الشربيني، الرئيس التنفيذي لشركة IDH المدرجة في بورصة لندن.

6- المرتبة رقم 60، مرفت زهدى السيد سلطان، رئيس بنك تنمية الصادرات المصري.

7- المرتبة 69، ريم أسعد، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في CISCO.

8- المرتبة رقم 75، هدى منصور، العضو المنتدب لشركة SAP Egypt.

9- المرتبة رقم 81، عبير لهيطة، الرئيس التنفيذي لشركة إيجيترانس

10- المرتبة رقم 92، نهى الغزالي، العضو المنتدب لشركة فاروس القابضة.

وأوضحت المجلة، أنها وجدت خلال إعداد القائمة، أن 79 من بين 100 امرأة من صنع أنفسهن، 16 منهن قد بدأن أعمالهن التجارية الخاصة، بينما تعمل 21 أخريات في أعمال تجارية مع عائلاتهن، مع بدء الكثير منهن عندما كان من النادر العثور على نساء في مكان العمل.

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