تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا مكسيكى

المقادير

4 x عدد تورتيلا

3 x عدد طماطم (مبشورة)

2 x عدد بصل أخضر (مفروم)

1 x علبة فاصوليا حمراء (مصفاة)

1 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x عدد بصلة مفرومة (صغيرة)

1 x كوب جبنة شيدر (مبشورة)

1 x عدد فص ثوم مهروس

1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة بهارات (تاكو)

1 x علبة حبات ذرة

⅛ x كيلو لحمة مفرومة (معصج)

الطريقة:

فى وعاء على النار نضع الزيت والبصل ونقلب حتى يصفر لونة.

ثم نضيف الثوم ثم الفلفل الأخضر ثم الطماطم المبشورة ونقلب ثم تتبل بالملح والفلفل الأسود وبهارات التاكو وتترك على النار حتى تتكاثف ويسمك الخليط.

تصفى الفاصوليا الحمراء جيدا وتهرس هرس خشن.

فى طاسة غير قابلة للإلتصاق ساخنة على النار نضع خبز التورتيلا ونقلبة حتى يتحمص من الجانبين.

نضع واحده من خبز التورتيلا فى صينية الفرن ثم صوص الطماطم المعد سابقا ثم جزء من اللحم المفروم والذرة والفاصوليا الحمراء ونوزعهم جيدا ثم ينثر فوقهم جزء من الجبن المبشور ثم فوق هذا نضع واحدة اخرى من خبز التورتيلا ويوزع فوقها جزء من صوص الطماطم والبصل الأخضر ثم ينثر عليها الجبن المبشور.

توضع وحدات بيتزا التورتيلا فى الفرن مدة خمس دقائق حتى تذوب الجبن تقدم فورا بالهنا والشفا.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالطماطم

طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات