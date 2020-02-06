تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا البرجر

المقادير

10 x عدد زيتون (شرائح)

5 x كوب دقيق

4 x عدد شريحة جبنة شيدر

4 x عدد برجر اللحم (للحشو)

2 x معلقة كبيرة خميرة

2 x عدد سوسيس (شرائح)

2 x معلقة كبيرة سكر

2 x كوب ماء (دافئ)

1 x عدد فلفل أخضر حلو (شرائح)

1 x عدد بصل (شرائح)

1 x كوب جبنة موزريلا

1 x كوب صوص (البيتزا)

½ x كوب زيت عباد شمس

½ x كوب مشروم (شرائح)

¼ x كوب لبن بودرة

الطريقة:

نسوي البرجر علي الجريل ونتركه جانبا.

للعجين نضع 2 كوب دقيق مع باقي المكونات ماعدا الزيت وباقي الدقيق ونقلبهم لتكون عجينه سائله ثم نتركها تتخمر لمده 10 دقائق ثم نضيف اليها باقي الدقيق والزيت فتتكون معنا عجينه طريه متماسكه.

ناخذ جزء من العجين ونفرده دائره (بيتزا) وتكون رقيقه الي حد ما حتي نضمن تمام التسويه نفردها في صينيه مدهونه زيت ونضع عليها صلصه البيتزا والبرجر والبصل والفلفل والجبنه الشيدر الشرائح.

ثم نفرد طبقه عجين اخري ونفردها عليها وتكون ايضا رقيقه ونلصقها من الجوانب بطبقه العجين الاولي بواسطه الماده اللاصقه(دقيق مذوب في ماء ليشكل ماده لحد ما لزجه) والغرض انه عند التسويه تلتصق الطبقتان مع بعض.

ندهن صلصه بيتزا علي الطبقه الثانيه ونضع المشروم والسلامي والفلفل والزيتون ونضع جزء من الموتزاريلا.

ندخلها فرن محمي علي 200°.

قبل خروجها من الفرن ب 10 دقائق نضع باقي الموتزاريلا ثم تقدم بالهنا والشفا.

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