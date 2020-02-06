تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالزعتر والسماق

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
4 x عدد حباية جزر
4 x معلقة كبيرة زيت زيتون
2 x عدد فلفل أخضر حلو
2 x عدد بطاطس
1 x معلقة صغيرة ملح
1 x كوب ماء
1 x معلقة كبيرة سماق
1 x معلقة كبيرة زعتر
1 x معلقة صغيرة بهارات
1 x عدد دجاجة كاملة (مقطعة على 8)
1 x عدد بصلة
الطريقة:
نقوم بتقطيع البصل شرائح، ثم نقوم بتقطيع الجزر والبطاطس والفلفل قطع كبيرة.
نحضر طاسة غويطة ونضع معلفتين زيت الزيتون ونضيف الخضار ونقلب جيداً حتى يذبل الخضار.
نحضر حلة ضغط ونضع معلقين زيت الزيتون ونحمر البصلة قليلاً حتى تذبل ونضيف الفراخ ونقلب نحمره لمدة 10 دقائق على نار متوسطة.
نضيف عليه الماء ثم الزعتر المطحون والبهارات والملح والخضار ونقلب جيداً، نغلق الحلة ونتركها على نار عالية حتى تبدأ بالتصفير، ثم نوطي النار وتترك على نار هادئة لمدة 25 دقيقة.
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