تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الخضار السوتيه

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
3 x عدد جزر (متنضفة و مقطعة شرائح)
2 x معلقة كبيرة كزبرة جافة مطحونة
1 x معلقة كبيرة عصير ليمون
1 x معلقة صغيرة فص ثوم مهروس
¼ x كيلو فاصوليا خضرا
¼ x كيلو بسلة
¼ x كيلو كوسة
الطريقة:
ضعي معلقة الثوم المفروم في طاسة بها زيت ساخن و قلبيه قليلا ثم ضيفي الكزبرة الخضراء المفرومة
بعد كده ضيفي قطع الخضروات الجزر ثم الفاصوليا الخضراء ثم البسلة ثم الكوسه
و بعدين سبيها على النار لمدة 10 دقائق مع التقليب كل فترة، و بعد كده ضيفي عصير الليمون لتحافظ على لونها وقدميها بألف هنا و شفا .
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