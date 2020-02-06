تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الخضار السوتيه

المقادير

3 x عدد جزر (متنضفة و مقطعة شرائح)

2 x معلقة كبيرة كزبرة جافة مطحونة

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 x معلقة صغيرة فص ثوم مهروس

¼ x كيلو فاصوليا خضرا

¼ x كيلو بسلة

¼ x كيلو كوسة

الطريقة:

ضعي معلقة الثوم المفروم في طاسة بها زيت ساخن و قلبيه قليلا ثم ضيفي الكزبرة الخضراء المفرومة

بعد كده ضيفي قطع الخضروات الجزر ثم الفاصوليا الخضراء ثم البسلة ثم الكوسه

و بعدين سبيها على النار لمدة 10 دقائق مع التقليب كل فترة، و بعد كده ضيفي عصير الليمون لتحافظ على لونها وقدميها بألف هنا و شفا .

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