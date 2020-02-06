دراسة تؤكد أن اختبار الجلد هو الطريق لاكتشاف إصابتك بالسل

مرض السل من الأمراض الشائعة التي تصيب الجهاز التنفسى، وتسببه البكتيريا، حيث تهاجم البكتيريا عادة الرئتين، لكنها يمكن أن تلحق الضرر أيضًا بأجزاء أخرى من الجسم، وينتشر مرض السل عبر الهواء عندما يصاب الشخص المصاب بمرض السل بالرئتين أو سعال الحنجرة أو العطس، وقد يطلب الطبيب اختبارات معينة لاكتشاف إصابتك بالسل، وفقاً لموقع "Webmd".

اختبار جلدى لتشخيص مرض السل

اختبار الجلد هو الطريقة الأكثر شيوعاً لتشخيص مرضى السل، حيث سوف يقوم الطبيب بحقن كمية صغيرة من السوائل تسمى السلين أسفل الجلد مباشرة في ساعدك.

وإذا حدث تورم في ذراعك، فنتيجة الاختبار تكون إيجابية، وهذا يعني أن جراثيم السل موجودة في جسمك، ولكن هذا لا يعني دائمًا أنك تعاني من مرض السل النشط.

إذا لم يكن لديك رد فعل ، فإن اختبارك سلبي، وليس لديك جراثيم السل في جسمك.

اختبارات الدم لتشخيص السل

تقيس اختبارات الدم التي تسمى فحوصات إطلاق غاما الإنترفيرون (IGRAs) استجابتك لمستضدات السل، وهي الأشياء التي تجعل الجهاز المناعي يصنع أجسامًا مضادة. يمكن أن يساعدك اختبار الدم للتحقق من السل إذا كان لديك اختبار سلبي للجلد.

إذا كان فحص الدم لديك إيجابيًا، فهذا يعني أنك مصاب بجراثيم السل، ستحصل على اختبارات أخرى لمعرفة ما إذا كان مرض السل نشطًا أم لا.

اختبارات السل الأخرى

إذا كان لديك فحص إيجابي للجلد، فقد يعطيك طبيبك الأشعة السينية على الصدر، كما سيبحثون عن بقع على رئتيك أو أي تغييرات ناتجة عن السل.

يمكنك أيضًا أن تأخذ شيئًا يُسمى اختبار البلغم أو المخاط ، حيث سوف يأخذ طبيبك عينة من المخاط الذي يظهر عند السعال واختباره لبكتيريا السل.

عدوى السل الكامنة مقابل مرض السل النشط

إذا كنت مصابًا بالسل ، فقد تكون مصابًا بعدوى السل الكامنة أو مرض السل النشط.

مع عدوى السل الكامنة ، لديك بكتيريا السل ، لكنك لا تشعر بالمرض وليس لديك أعراض، لا يمكنك نشر مرض السل لأي شخص آخر. العلامة الوحيدة التي تشير إلى إصابتك بالسل هي اختبار الجلد السل الإيجابي أو فحص الدم.

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مع وجود عدوى كامنة ، سيكون لديك صورة سلبية للأشعة السينية للصدر واختبار البلغم السلبي.

حوالي 5 ٪ إلى 10 ٪ من الناس الذين لديهم عدوى السل الكامنة سوف يصابون في نهاية المطاف بمرض السل النشط. فرصتك في ذلك تعتمد على تاريخك الطبي.

في بعض الحالات ، تتغلب بكتيريا السل على الجهاز المناعي لجسمك وتتضاعف، هذا يصبح مرض السل، سيكون لديك أعراض مرض السل يمكن أن تشمل:

-فقدان الوزن.

-حمى.

-السعال.

-إعياء.

إذا كان لديك مرض السل النشط، فيمكنك نقل العدوى إلى أشخاص آخرين، من المحتمل أن تصاب به إذا أظهرت اختبارات الأشعة السينية للصدر أو اختبارات البلغم علامات الإصابة بالسل.

اختبارات الدم لتشخيص السل

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