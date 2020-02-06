تعرف علي المعدل الطبيعي لخروج غازات البطن يوميا

خروج الغازات من البطن بشكل مستمرة مشكلة تواجه بعض الأشخاص ، وتسبب إحراج دائم لها خاصة فى حال عدم قدرتهم على التحكم فيها، ولكن متى يمكنك الحكم أنك تعانى من مشكلة زيادة غازات البطن ، وماهو المعدل الطبيعى لخروجها يوميا من جسم الإنسان ، وهذا الأمر يتسبب في شعور الآخرين بالإحراج عندما تخرج هذه الغازات في أي مكان أو أي زمان وأمام الأخريين نتيجة لوجود مشكلة ما في البطن.

ووفقا لتقرير نشره موقع "self" أكدت دكتورصوفي بالزورا، دكتوراه في الطب وأخصائية أمراض الجهاز الهضمي وأستاذة مساعدة في الطب في مركز جامعة نيويورك لانجون الطبي، أن جميعنا لدينا بكتيريا في الأمعاء، وهي السبب في صدور الغازات، لافتة إلى أن الغازات التي تخرج من الجسم بشكل أو بآخر تكون بمعدل يتراوح بين 15 و 20 مرة يوميًا، وفي معظم الحالات يكون الغاز الذي تطرده من جسمك بلا رائحة وهو مزيج من ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين والهيدروجين، ومع ذلك في بعض الأحيان تطلق البكتيريا الموجودة في الأمعاء الغليظة غازات تحتوي على الكبريت، وهو السبب وراء الرائحة الكريهة.

ويقدم التقرير بعض الأسباب المؤدية للإصابة بالغازات في الجسم، ومنها:

- أنت تتناول الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف

أثبتت بعض الدراسات الطبية أن الإسراف في تناول الأطعمة الغنية بالألياف كالخضروات والفواكه والقمح، تعد من أبرز الأسباب المؤدية لوجود غازات في البطن، إذا تم تناول الألياف بشكل زائد، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الألياف لا يتم هضمها بالكامل بواسطة الأمعاء الدقيقة ، كما أن البكتيريا المطلوبة لتخمير أو تحطيم الأطعمة الغنية بالألياف في الأمعاء الغليظة تنتج الغاز كمنتج ثانوي، ولذا عليك الإكثار من تناول الماء لأنها تقلل فرص تراكم الغازات في البطن.

- لديك حساسية من الطعام

أوضح التقرير أن البعض يواجه مع تقدمهم في العمر صعوبة بهضم منتجات الألبان، وذلك يعني أنك تعاني من حساسية اللاكتوز، وهذا يجعل الألبان مشكلة في الغذاء، فمرضي حساسية اللاكتوز أكدوا أنهم يعانون من الانتفاخ في البطن، والتشنجات في البطن وخاصة بعد تناولهم للألبان.

كما أن بعض الأشخاص يعانون من حساسية الكربوهيدرات، فهي من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالغازات، ولذا عليك التقليل من تناول السكريات والنشويات للحفاظ علي صحتك وتجنب الإصابة بالغازات.

Advertisements

-ابتلاع الكثير من الهواء

أكد التقرير، أن بعض الأشخاص أثناء تناولهم للطعام يبتلعون الهواء، وهذا يتسبب في تراكم الغازات في البطن ومن أسباب هذا الإسراف في تناول المشروبات الغازية والتدخين، أو تناول الأطعمة بشكل سريع

- إذا كنت تتناول وجبات كبيرة بسرعة

أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن تناول الوجبات الدهنية الكبيرة تستغرق وقتًا طويلاً في الهضم، وبالتالي يمكنك الجلوس لفترة أطول في أمعائك وبناء المزيد من الغاز مقارنة بالوجبات الأصغر والأقل دهنية، وهذه الأطعمة تتسبب تتعرض للانتفاخ والألم في البطن، ولذا عليك تناول الوجبات الصغير خمس مرات في اليوم، أفضل من تناول ثلاث وجبات كبيرة ويصعب هضمها

قد يهمك أيضا:

تمرين يخلص الرضيع من المغص والغازات خلال ثوان

دراسة حديثة تؤكد أن تناول الجوز مفيد للقلب والأمعاء