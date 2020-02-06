تعرف علي كيفية حماية الجهاز المناعي وتقويته

الجهاز المناعى هو المسئول عن حماية الجسم من الفيروسات والعدوى المنتشرة فى كل مكان، وفى حالة حدوث أى خلل بالجهاز المناعى يتعرض الجسم لأمراض عديدة، لذلك ينصح دائما بالحفاظ على صحة الجهاز المناعى والتغذية السليمة، ومع انتشار الفيروسات والأمراض يقدم اليوم السابع نصائح للحفاظ على صحة جهازك المناعى وفقا لما ذكره موقع everydayhealth

1:ينصح دائما بالاهتمام بالتغذية السليمة من خلال تناول الاطعمة التى تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية تعمل على تعزيز صحة الجسم ومنها الخضروات والفواكه.

2:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا، حيث اثبتت الدراسات والأبحاث ان المواظبة على التمارين الرياضية يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الأمراض والعدوى.

3:الابتعاد عن المزدحمة بقدر الامكان حيث تنتشر العدوى والفيروسات بها، والخروج فى وقت الضرورة فقط.

4: غسل اليدين من أهم الخطوات التى يجب اتباعها للوقاية من الفيروسات والعدوى وتعزيز صحة الجهاز المناعى، وذلك من خلال المياه والصابون المطهر الذى يقضى على الجراثيم فى الجسم.

5:الراحة والنوم بعدد ساعات كافية من أهم الطرق التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الفيروسات والأمراض.

6:الضغط النفسى والتوتر والقلق المستمر يؤثران على صحة الجهاز المناعى ويعرضك للإصابة بالأمراض المزمنة ايضا.

7:التدخين، ينصح بالابتعاد عن التدخين لأنه يؤثر على صحة جهازك المناعى ويزيد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية والفيروسات.

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8: الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية والكحولية واستبدالها بالعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم وحماية الجهاز المناعى من الفيروسات والأمراض.

9:ينصح بالابتعاد عن الوجبات الجاهزة واستبدالها بالأطعمة الصحية المطبوخة فى المنزل، وذلك لضمانة نظافتها وجودتها.

10: ينصح بطهى الطعام وغسله جيدا ، فقد تنتقل العدوى من خلال الطعام الملوث.

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