طفلك في الشهر الأول من عمره

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2020 04:39 مساءً - الشهر الأول من عمر مولودك قد يحمل بعض الصعوبات على الرغم من الفرح والبهجة التي تعيشينها معه. فإن كان مولودك الأول فأنت هنا تتعلمين الكثير معه، إطعامه، تنظيفه، نومه واحتياجاته الكثيرة التي لا تنتهي. كيف يا ترى ستكون الحياة مع مولودك في الشهر الأول؟

الشهر الأول من عمر مولودك

- في البداية سيكون شكل مولودك غريباً بالنسبة لك فهو لن يولد بالشكل الذي ترينه بالصور في المجلات والأفلام، سيكون مغطى بطبقة شمعية ولزجة وبشرته قد تكون غامقة اللون وجلده متجعداً وقد يغطيه الوبر. ولكن سرعان ما سيتغير شكله خلال الأسابيع المقبلة.

- هنالك بعض ردود الأفعال التي يقوم بها المولود وقد لا تفهمينها، مثلاً يميل برأسه يميناً ويساراً ليحدد مكان حلمة الثدي أو الزجاجة عند الرضاعة، أو حركة المص التي يقوم بها بفمه عندما يكون جائعاً وترضعينه. هنالك أيضاً حركة يقوم بها وهي الإمساك بإصبعك عندما تضعين يدك في كفه، كذلك ردة فعله بارتجاف جسمه عندما يندهش.

- عيناه ستكونان منتفختين عند الولادة، ولكن الانتفاخ سيخف تدريجياً. أما بالنسبة لنظره فهو يستطيع رؤيتك ورؤية الأشياء على مقربة 20 إلى 45 سنتيمتراً تقريباً.

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- سمعه لن يكون مكتملاً، مع هذا فهو يميز صوتك والأصوات التي اعتاد على سماعها وهو في رحمك.

- حاسة التذوق لديه عالية جداً، وهو يستطيع التميز بين الطعم الحلو والمر.

- ستلاحظين أن شكل جسمه لولبي، فساقاه قد يجلبها نحو بطنه ويتخذ شكلاً لولبياً أو كروياً، وهذا بسبب وضعه في رحمك. تدريجياً ستبدأ عضلاته تسترخي.

- أعضاؤه التناسلية ستكون منتفخة، وهذا أمر طبيعي بسبب هرموناتك التي انتقلت إليه. سرعان ما سيزول الانتفاخ في الفترة المقبلة.

- سيخسر ما بين 5 إلى 10% من وزنه، وهذا يعود لخسارته السوائل التي اكتسبها وهو في رحمك. خلال أيام بعدها يبدأ باكتساب الوزن من جديد.

- ينام كثيراً، وتوقعي أن ينام ما بين 14 و20 ساعة يومياً، ولكن طبعاً على دفعات وليس باستمرارية.

- سيحتاج للرضاعة كلما استيقظ من نومه.

- شكل برازه سيتغير بشكله ولونه، فأول براز له سيكون أسود أو فحمي اللون، يتحول بعدها للون الأخضر أو الأصفر.

- توقعي أن تبدلي له حفاظته مالا يقل عن خمس مرات في اليوم.

- بكاؤه طبيعي ويدل على صحته، إن لم يبك مولودك أو أن بكاءه كان قليلاً في الأوقات التي يكون فيها بحاجة لرعايتك فمن الأفضل أن تستشيري طبيبك.