إنفلونزا الطيور.. مرض عمره 100 عام يهدد العالم

أثار مرض إنفلونزا الطيور الذعر من جديد في العالم بإعلان السعودية اكتشاف إحدى سلالته في مزرعة طيور، وإعدامها 358 ألفا للسيطرة على الأمور قبل تفشي العدوى وانتقالها إلى مزارع أخرى.

هذا المرض ظهر قبل أكثر من 100 عام في إيطاليا، وكان يعرف وقتها بـ"طاعون الطيور"، وهو مرض فيروسي يصيب الحيوانات عموما والطيور بشكل خاص، وتكمن خطورته في تطوره وقدرته على الانتقال من الطيور إلى الإنسان والحيوان.

يكمن الفيروس في دماء الطيور ولعابها وأمعائها وأنوفها، فتخرج في برازها الذي يجف ليتحول إلى ذرات غبار متطايرة يستنشقها الدجاج والإنسان القريب من الدجاج. ويعتبر الأوز والبط والدجاج هي الأكثر إصابة بهذا الفيروس.

ويعد "H5N1" من أخطر أنواع إنفلونزا الطيور وأكثرها شيوعا، إذ ينتقل عن طريق الاتصال البشري بالطيور، ويوجد الكثير من الأنواع منها "H5N8" الذي ظهر مؤخرا في السعودية.

"العين الإخبارية" تستعرض أعراض المرض وكيفية انتقال الفيروس وطرق الوقاية منها.

الأعراض





- التهاب الحلق



- صداع شديد

- سعال

- إسهال متكرر

- ألم في العضلات

- الإصابة بالحمى بمعدل فوق 38 درجة مئوية

- سيلان الأنف

- صعوبة في التنفس

المضاعفات والعدوى

- اختلال في وظائف الكلى



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- التهاب رئوي

- مشكلات بالقلب

- توقف التنفس

وينتقل الفيروس عن طريق الاتصال المباشر مع الطيور الحاملة للفيروس، سواء كانت حية أو ميتة، فضلا عن ملامسة فضلاتها ووضع اليد على الفم أو العين، أو التنفس في الأماكن التي توجد فيها هذه الفضلات.

العلاج





يختلف علاج الحالات المصابة بفيروس إنفلونزا الطيور طبقا لوضع كل منها، وتعتبر الأدوية المضادة للفيروسات من الأنواع التي تقلل من حدة المرض.

وغالبا يصف الطبيب بعض أنواع الأدوية التي تساعد على التقليل من الحمى والألم، لكن بعض الحالات تتطلب العزل سواء بالمنزل أو المستشفى، منعا لانتشار المرض وانتقال العدوى للآخرين.

ويجب أثناء فترة العلاج من الفيروس تناول الغذاء الصحي والكثير من السوائل؛ للمساعدة على تقوية الجسم، فضلا عن الحرص على الراحة التامة أثناء فترة العلاج وعدم بذل مجهود بدني.

طرق الوقاية

- تجنب الأماكن التي توجد فيها الطيور وارتداء الكمامة حال الاحتكاك بها

- عدم لمس فضلات الطيور

- طهي الدواجن جيدا قبل تناول لحومها

- غسل البيض جيدا قبل كسره وطهيه جيدا

- الحرص على نظافة اليدين دائما واستخدام المطهرات

- غسل أدوات تقطيع الدواجن جيدا وتطهيرها مثل السكين ولوحة التقطيع

- أخذ لقاح الإنفلونزا الذي يقلل من احتمالية الإصابة

تناول الأطعمة التي تقوي المناعة، ومنها الحمضيات مثل البرتقال واليوسفي والبروكلي والفلفل الأحمر والشاي الأخضر والزنجبيل