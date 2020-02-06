تعرف علي أهم أسباب الإمساك المزمن

الإمساك هو واحد من أكثر مشاكل الجهاز الهضمي شيوعًا في الولايات المتحدة ، حيث يصيب حوالي 2.5 مليون شخص، ويتم تعريفه على أنه حركات الأمعاء القاسية والجافة، أو دخول الحمام لإخراج البراز أقل من ثلاث مرات في الأسبوع، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”

اسباب الامساك

تتمثل وظيفة القولون الرئيسية في امتصاص الماء من الطعام المتبقي أثناء مروره بالجهاز الهضمي ثم يخلق البراز (النفايات)، وتدفع عضلات القولون في النهاية التخلص من الفضلات عبر المستقيم للتخلص منها، وإذا ظل البراز في القولون لفترة طويلة، فقد يصبح من الصعب وصعوبة المرور.

ويعتبر سوء التغذية في كثير من الأحيان من أهم أسباب الإمساك، حيث أن الألياف الغذائية وتناول كميات كافية من الماء ضرورية للمساعدة في الحفاظ على البراز طريًا.

والأطعمة الغنية بالألياف عادة ما تكون مصنوعة من النباتات، والألياف تأتي في أشكال قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، ويمكن أن تذوب الألياف القابلة للذوبان في الماء وتخلق مادة ناعمة تشبه الهلام لأنها تمر عبر الجهاز الهضمي.

وتحتفظ الألياف غير القابلة للذوبان بمعظم هيكلها لأنها تمر عبر الجهاز الهضمي، ويرتبط كلا الشكلين من الألياف بالبراز ، مما يزيد من وزنه وحجمه مع تليينه أيضًا، وهذا يجعل من السهل المرور عبر المستقيم.

ويعتبر الإجهاد ، والتغيرات في الروتين ، والظروف التي تبطئ تقلصات العضلات من القولون أو تأخير الرغبة في الذهاب إلى الحمام قد يؤدي أيضا إلى الإمساك.

الأسباب الشائعة للإمساك تشمل:

نظام غذائي منخفض الألياف ، وخاصة الوجبات الغذائية الغنية باللحوم أو الحليب أو الجبن

الجفاف

عدم ممارسة الرياضة

تأخير الدافع للحصول على حركة الأمعاء

السفر أو غيرها من التغييرات في الروتين

بعض الأدوية ، مثل مضادات الحموضة عالية الكالسيوم وأدوية الألم

الحمل

المشاكل الطبية الكامنة

فيما يلي بعض المشكلات الطبية الأساسية التي يمكن أن تسبب الإمساك:

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بعض الأمراض ، مثل السكتة الدماغية ، ومرض باركنسون ، ومرض السكري

مشاكل في القولون أو المستقيم ، بما في ذلك انسداد الأمعاء ، متلازمة القولون العصبي (IBS) ، أو الرتج

الإفراط في استخدام أو سوء استخدام المسهلات

مشاكل الهرمونية ، بما في ذلك الغدة الدرقية الخاملة

اعراض الامساك

قد يختلف تعريف كل شخص لحركات الأمعاء الطبيعية، ويذهب بعض الأفراد ثلاث مرات في اليوم ، بينما يذهب الآخرون ثلاث مرات في الأسبوع.

ومع ذلك ، قد يحدث الإمساك إذا واجهت الأعراض التالية:

أقل من ثلاث حركات الأمعاء في الأسبوع

يمر براز جاف من المستقيم

توتر أو ألم أثناء حركات الأمعاء

شعور بالامتلاء ، حتى بعد الإخراج

ألم انسداد المستقيم

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