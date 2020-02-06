القاهرة - لايف ستايل الأماكن المزدحمة هى أكثر الأماكن التى تنتشر فيها الفيروسات والعدوى وخصوصا المدارس، نظرا لانتشار الأطفال بكثرة، وحسب ما ذكره موقع conehealth ، فإن هناك بعض النصائح التى يجب أن تتبعها الأمهات لحماية الأبناء من عدوى المدارس قبل بداية الفصل الدراسى الثانى وهى: 1ـ شجعى طفلك على الاهتمام بغسل اليدين باستمرار بالمياه والصابون المطهر. 2ـ يجب استخدام مناديل معقمة على الفم أثناء العطس أو السعال. 3ـ شجعى طفلك على ارتداء الكمامة الطبية. 4ـ يجب تعقيم الأسطح التى يستخدمها الطفل مثل المقاعد وأجهزة الكمبيوتر. 5ـ علمى أطفالك أن يكون هناك مساحة بينهم وبين من يتعاملون معه. 6ـ أكدى على طفلك عدم تبادل الأدوات الشخصية بينه وبين أصدقائه. Advertisements 7ـ شجعيه على ممارسة التمارين الرياضية يوميا. 8ـ يجب تقليم أظافر الطفل باستمرار فهى من أبرز الأماكن التى تحمل الجراثيم. 9ـ الاهتمام بالأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية. قد يهمك أيضا: فيتامين "د" يقوى المناعة ويحمى من العدوى تعرف علي الفرق بين العدوى البكتيرية والفيروسية

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كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي كيفية حماية أولادك من العدوي فبل العودة للدراسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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