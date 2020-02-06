شكرا لقرائتكم خبر عن إرسال اختبارات فيروس كورونا إلى أكثر من 100 مختبر أمريكى لسرعة تشخيص العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه تم شحن اختبارات فيروس كورونا إلى أكثر من 100 مختبر بعد الحصول على موافقة طارئة من إدارة الغذاء والدواء (FDA) على التشخيص الذى طال انتظاره.

يأتي هذا القرار بعد أن وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على طلب الطوارئ من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لإدخال مزيد من المختبرات لاستخدام اختبار تشخيص فيروس كورونا، وذلك وفقا لتقرير " الديلى ميل" .

من جانبها قالت الدكتورة نانسي ميسونييه ، مديرة المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي ، إن كل مختبر من بين 100 مختبر أو نحو ذلك سيحصل على مجموعتي اختبار ، وسيكون قادرا على فحص ما بين 700 إلى 800 عينة مريض، ومن المتوقع أن تبدأ مجموعات الاختبار في الوقت المناسب في الأسبوع المقبل.

وأضافت أن هذا الاختبار هو نقطة الانطلاق لمزيد من الاختبارات التجارية لـ 2019-nCoV" ، واقترحت أن تبدأ الولايات في الإبلاغ عن مزيد من التأكيدات بشكل أسرع قريبًا.

وبموجب ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ، يمكن استخدام اختبار التشخيص لفيروس كورونا 2019-nCoV -PCR في المرضى الذين يستوفون معايير CDC لاختبار فيروس كورونا.

Advertisements

وحتى الآن ، تم تأكيد 11 مريضًا بفيروس كورونا في أميركا ، و 167 مريضًا قد اختبروا نتائج سلبية ، و 82 اختبارًا معلقًا ، ويتبع مركز السيطرة على الأمراض 36 شخصًا "قيد التحقيق".

ورجح المسئولون أن يكون هناك طوفان من هذه التشخيصات قريبًا، بعد عودة مزيد من الطائرات الإضافية بالأمريكيين الذين حوصروا في ووهان ومع وصول الاختبارات المعتمدة حديثًا إلى المزيد من المعامل.

ووفقا للتقرير، كلما زاد عدد المعامل التي تتمتع بالوصول إلى الاختبار التشخيصي ، زادت احتمالات تشخيص الركاب المحتجزين أو تطهيرهم من فيروس كورونا بسرعة أكبر ، الأمر الذى يخفف من عبء الفحص على المواطنين ومسؤولي الدولة والمرافق.