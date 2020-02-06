شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طبيب صينى بعد 10 أيام متواصلة من العمل لمحاربة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى طبيب صينى عن عمر ناهز الـ28 عاما، بشكل مفاجئ بعد محاربة فيروس كورونا لمدة 10 أيام على التوالى، نتيجة سكتة قلبية سببها له الإرهاق نتيجة عمله المتواصل فى عيادة محلية فى مقاطعة هونان، على الحدود مع مركز اندلاع الفيروس هوبى.



الطبيب ضمن الفريق الطبى

ووفقا للمسئولين، حسبما ذكرت جريدة "mirror"، فقد تم تكليف الطبيب الشاب بفحص السائقين والركاب على طريق سريع والعمل المتواصل منذ 25 يناير، حيث يعمل الأطباء والمسعفون على مدار الساعة فى الصين لوقف انتشار الفيروس القاتل.



صورة خبر وفاة الطبيب الصينى

وتوفى سونج وهو مواطن من بلدة كايون فى مقاطعة هنجشان، بعد عودته إلى عنبره فى وقت مبكر من يوم الاثنين الماضى.

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وقالت لشقيقته البالغة من العمر 29 عامًا التى ظلت فى الحجر الصحى منذ ما يقرب من أسبوعين، إنها لا تستطيع إلا أن تلوم نفسها على عدم مغادرتها ووهان قبل الإغلاق ودعمت أخيها خلال الوقت الصعب، قائلة "لا أصدق أنه توفى".

وأضافت "لقد ساعدنى دائمًا في الأعمال المنزلية وكان يحظى باحترام كبير من قبل رئيسه، موته خبر مدمر حقًا لعائلتنا"، وقال المسئولون المحليون إنهم كانوا يساعدون عائلة الطبيب سونج في التعامل مع آثار ذلك.



الطبيب الصينى

منذ يومين، ولد طفل مصاب بفيروس كورونا فى الصين بعد إصابته بالفيروس القاتل فى الرحم.

وفى النمسا، أثارت امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا حالة من الذعر عندما فرت من جناح العزل.

وفى الوقت نفسه، تبين أن 20 راكبا كانوا على متن سفينة سياحية في الحجر الصحي باليابان أثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي.

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