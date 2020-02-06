الصين تعلن شفاء 1153 من "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خرج 1153 شخصا من المصابين بفيروس "كورونا" الجديد من المستشفيات في الصين بعد تعافيهم.

وقالت اللجنة الوطنية الصحية إن 261 شخصا خرجوا من المستشفيات، الأربعاء، بعد شفائهم، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".



وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الصين إلى 563 شخصا، كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 28018 حالة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن مئات الخبراء سيجتمعون في جنيف في 11 و12 من فبراير/شباط، لمحاولة إيجاد سبيل لمكافحة تفشي الفيروس عبر تسريع أبحاث ابتكار عقاقير ولقاحات، مضيفة أن فريقا متعدد الجنسيات تقوده المنظمة سيتجه إلى الصين "قريبا جدا".