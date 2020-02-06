الصين تخوض "معركة السرير" في حرب "كورونا"

تبذل الحكومة الصينية جهودا لتوفير سرير لكل واحد من آلاف المصابين الجدد بفيروس "كورونا" الجديد الذي ارتفعت حصيلته إلى 563 وفاة وأكثر من 28 ألف إصابة بالبلاد.

وقالت السلطات إنها بصدد تحويل مبان عامة إلى منشآت طبية لاستقبال المصابين، وأعلنت الحكومة إجراءات لتأمين الموارد الطبية الحيوية، مع اقتطاعات ضريبية لمصنّعي المواد الضرورية لمحاربة الوباء.

ومن المتوقع أن يُفتتح مستشفى ميداني ثانٍ يتسع لـ1600 سرير في مدينة ووهان، بؤرة الفيروس، والتي فرضت عليها إجراءات عزل، وذلك بعد افتتاح مستشفى أول يتسع لألف سرير، في وقت سابق هذا الأسبوع.

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ووفق المسؤول الكبير في ووهان، لو ليشان، تعاني المدينة البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة نقصا "حادا" في الأسرة، مشيرا إلى أن 8182 مريضا أُدخلوا إلى 28 مستشفى تتسع جميعها لـ8254 سريرا، وأوضح المسؤول للصحفيين أن هناك نقصا في المعدات والمستلزمات.

ويخضع عشرات ملايين الأشخاص في مقاطعة هوباي، التي تضم ووهان والمقاطعات المحيطة لقيود صارمة على تنقلاتهم في إطار مساعي السلطات لكبح انتشار الفيروس.

ومن المناطق الخاضعة للقيود على التنقل مدينة هانجتشو التي تبعد 175 كلم عن شنغهاي، حيث قطعت الطرق بأسيجة وتبث دعوات إلى السكان عبر مكبرات الصوت بـ"عدم الخروج".

وفي بعض المدن وصولا حتى إلى أقصى شمال البلاد عرضت على الأهالي حوافز مالية للإبلاغ عن الأشخاص الذين يأتون من هوباي، وفي بكين حيث يسود هدوء حذر الشوارع فيما المتاجر مغلقة، حظر على المطاعم قبول حجوزات لحفلات.