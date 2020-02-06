شكرا لقرائتكم خبر عن فشل التوصل لمصل لفيروس «إتش آي في» المسبب للإيدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوقف المعهد الصحي الوطني في جنوب إفريقيا تجاربه على مصل يسمى «إتش آي في تى إن 702» خضع له أكثر من 5 آلاف شخص بسبب ثبوت عدم جدواه في منع إصابة بالفيروس المسبب للإيدز.

وأعرب العلماء عن شعورهم بإحباط شديد ولكنهم أكدوا أنه يتعين مواصلة العمل من أجل التوصل لمصل يمنع الإصابة بالإيدز.

وأشاروا إلى أن مثل هذا المصل لا يتضمن فيروس إتش آي في، وبالتالي لا ينطوى على أي خطر لنقل الفيروس لأي شخص، في حالة التوصل لنتيجة مؤكدة عن جدواه.