دراسة أسترالية تؤكد أن الاستيقاظ على ألحان موسيقية يجعلك نشيطا

غزة - لايف ستايل
أكد مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة الفلسطينية د. ياسر بوزية، اليوم الأربعاء، أن موسم الشتاء الحالي سجل نسبة إصابات أقل بإنفلونزا الخنازير (H1N1) في فلسطين عن العام الماضي، وأن أرقام الإصابات تندرج ضمن المعدلات الطبيعية.وأضاف بوزية في تصريح صحافي أن 1500 عينة يشتبه بإصابتها بإنفلونزا الخنازير وصلت مختبرات الوزارة منذ مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الماضي حتى تاريخه، وسجلت 138 إصابة بها، أي بنسبة 9%، وأشار إلى أن انفلونزا (H1N1) تعتبر من الأمراض الموسمية التي تشخّص في كل العالم ومن بينها فلسطين، ولا تشكل خطورة على الشخص السليم، ومن الممكن أن يتماثل المصاب بها للشفاء.
وأوضح أن الأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا للوفاة نتيجة هذه الانفلونزا هم الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، أو كبار السن، أو الأطفال، أو الذين يعانون من الضعف في جهاز المناعة، وقال بوزية "إن الوزارة وصلها منذ بداية فصل الشتاء 30 ألف جرعة مضادة للإنفلونزا، وتم توزيعها على كافة مديريات الوزارة في الضفة وغزة، وتم اعطاؤها للأشخاص الذين حددتهم منظمة الصحة العالمية، وهم الذين لديهم ضعف في جهاز المناعة، وكبار السن، والحوامل، والأطفال، والأشخاص الذي يتعاطون أدوية تثبيت المناعة".
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