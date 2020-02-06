تعرف على الروتين المسائي قبل النوم لأطفال العائلة الملكية في كمبريدج

كشف الأمير وليام (Prince William) وزوجته كيت ميدلتون (Kate Middleton) دوقة كمبريدج، خلال زيارتهما الرسمية لجنوب ويلز، عن أحد التفاصيل الهامة من الروتين المسائي لأطفالهما الثلاثة الأمير جورج (Prince George)، والأميرة تشارلوت (Princess Charlotte) والأمير لويس (Prince Louis)، وهو قراءة قصة أطفال مفضلة لديهم قبل النوم مباشرة، وتحدث الأمير وليام عن ذلك أثناء زيارته وزوجته لمتجر Joe's Ice Cream Parlour للأيس كريم في منطقة مامبلز ومقابلتهما لعدد من العائلات المحلية.

خلال زيارة الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون لمتجر Joe's Ice Cream Parlour شاهد الأمير وليام وزوجته طفل صغير بصحبة عائلته، يحمل كتاب الأطفال الشهير " Room On The Broom" وهو من تأليف جوليا دونالدسون (Julia Donaldson)، وعلق الأمير وليام على ذلك قائلا: "لقد اعتدت قراءة ذلك الكتاب لأطفالنا قبل اليوم، طوال الوقت تقريبا"، الأمير وليام كشف أيضا عن مقابلته لمؤلفة الكتاب جوليا دونالدسون في مراسم حصولها على وسام رتبة الإمبراطورية البريطانية (CBE)، وقال عن ذلك: "لقد قلت لها وقتها هل تدركين كم من الآباء والأمهات استطاعوا تجاوز أزمة إقناع الأطفال للذهاب في موعد النوم، بمساعدتك؟"، الأمير وليام قال أيضا: "ديفيد واليامز (David Walliams) يقوم أيضا بتأليف مجموعة رائعة من كتب الأطفال، ولكنها للأطفال الأكبر سنا قليلا حسبما أعتقد، لقد قرأت أحد كتبه، وكان رائعا، كان رائعا حقا".

الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون دوقة كمبريدج، قاما أيضا خلال زيارتهما لجنوب ويلز بزيارة المؤسسة الوطنية الملكية للقوارب RNLI في محطة مومبلز لايف بوت وزيارة مصنع تاتا ستيل (Tata Steel) للحديد والصلب في مدينة بورن تالبوت (Port Talbot) في جنوب ويلز واختتم الزوجان الملكيان زيارتهما لجنوب ويلز والتي استمرت لمدة يوم واحد بزيارة صالة Bulldogs Development الرياضية الخيرية والتي تأسست بهدف دعم الصحة النفسية للأطفال والشباب وزيادة شعورهم بالثقة باستخدام اللياقة البدنية والملاكمة.

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