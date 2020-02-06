شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر صحية غير متوقعة لختان الإناث اعرفها فى اليوم العالمى لمواجهة الظاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم، اليوم الخميس، باليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث، الذى يتم الاحتفال به 6 فبراير من كل عام، وختان الإناث ليس له فوائد صحية ويمكن أن يسبب مشاكل صحية طويلة الأجل، كما أنه مخالف للقانون فى مصر وعدد من دول العالم، وفى هذا التقرير نتعرف على مخاطر ختان الإناث على المدى القصير والطويل، وفقاً لموقع "Womanhealth".



ختان الإناث

ما هو ختان الإناث؟

هو تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ويعنى ثقب أو قطع أو إزالة الأعضاء التناسلية الخارجية للفتاة أو المرأة أو جزء منها دون سبب طبى.

وتعرف منظمة الصحة العالمية (WHO) والأمم المتحدة ختان الإناث بأنه "أى إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية الأنثوية الخارجية أو أى إصابة أخرى للأعضاء التناسلية الأنثوية لأسباب غير طبية".

مشاكل صحية يسببها ختان الإناث

يمكن أن يسبب ختان الإناث مشاكل طبية فورية وطويلة الأجل.

مخاطر الختان على المدى القصير

يمكن أن تشمل المشكلات الطبية العاجلة للختان ما يلى:

- ألم حاد، حيث إن الفتيات عادة لا يحصلن على أى دواء لتسكين لألم قبل أو بعد الختان.

- نزيف حاد.

- إصابة الجرح، يمكن أن تصاب الفتيات بالحمى والصدمة وحتى الموت إذا لم يتم علاج العدوى.

- الصدمة، حيث إنه غالباً ما يتم احتجاز الفتيات ضد إرادتهن لعمل الختان.

Advertisements

- مشاكل فى الذهاب إلى الحمام، بما فى ذلك الحرقان والألم.

- الكزاز والأمراض المعدية الأخرى، مثل فيروس نقص المناعة البشرية، من أدوات القطع غير المعقمة.

- الموت، حيث لا يعرف الباحثون عدد الفتيات اللاتى توفين بسبب ختان الإناث، وغالباً ما لا يتم الإبلاغ عن الوفيات التى قد تكون ناجمة عن ختان الإناث.





مخاطر الختان على المدى الطويل

الختان يمكن أن يسبب مشاكل طويلة الأجل للصحة البدنية والعقلية والجنسية للفتاة أو المرأة.

- الالتهابات، مثل خراجات الأعضاء التناسلية والأمراض المعدية مثل التهاب الكبد B، ويرجع السبب فى ذلك إلى أن الضرر الناجم عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية قد يجعل الأنسجة المهبلية أكثر عرضة للالتهاب أثناء ممارسة الجنس، وهذا يزيد من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة جنسياً.

- مشاكل أثناء ممارسة العلاقة الزوجية، يمكن أن تسبب أنسجة ندبات إضافية من ختان الإناث الألم خاصة أثناء ممارسة الجنس، يمكن أن يؤدى ذلك إلى قلة الاهتمام بالجنس والجفاف المهبلي وتقليل الرضا العام.

- الاكتئاب والقلق، تشبه آثار هذه التجربة المؤلمة آثار اضطراب ما بعد الصدمة.

- فترات الحيض المؤلمة والطويلة يترك بعض النساء بعد الختان مع فتحة صغيرة فقط للتبول ونزيف الحيض وقد لا يمر كل دم الحيض، وهذا يمكن أن يسبب الألم وفترات أطول من المعتاد، قد تصاب بعض النساء أيضًا بالعدوى مرارًا وتكرارًا.

- مشاكل فى المسالك البولية، قد يؤدى الختان إلى إبطاء أو إجهاد التدفق الطبيعي للبول، مما قد يسبب التهابات المسالك البولية مما يؤدي إلى تكوين كتل صلبة تسمى حصوات البول.

- الناسور، وهو فتحة بين مجرى البول والمهبل الذى يسمح للبول بالنزول فى المهبل، يمكن أن يحدث هذا عند تلف مجرى البول أثناء ختان الإناث، والناسور يسبب سلس البول وغيرها من المشاكل.