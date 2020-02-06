شكرا لقرائتكم خبر عن عالم بريطانى: اختبار لقاح لفيروس كورونا على الحيوانات الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تسابق العلماء فى جميع أنحاء العالم للانتهاء من تطوير لقاح لفيروس كورونا القاتل، أعلن العالم الذى يقود الأبحاث فى المملكة المتحدة لتطوير لقاح فيروس كورونا، أنه يمكن اختبار لقاح محتمل ضد فيروس كورونا القاتل على الحيوانات فى أسرع وقت من الأسبوع المقبل، وذلك فى طفرة فى المعركة العالمية ضد تفشي المرض.



صورة خبر لقاح فيروس كورونا

وأكد البروفيسور روبن شاتوك، رئيس العدوى المخاطية والحصانة فى كلية إمبريال بلندن، أنه إذا نجحت التجارب على الحيوانات والبشر قد يكون جاهزًا بعد أشهر فى فصل الصيف، خاصة أن فريقه الطبى مستعد لاختبار اللقاح على الحيوانات الأسبوع المقبل، مضيفا أنه إذا تم تأمين تمويل كاف، يمكن اختبار اللقاح على البشر بحلول الصيف.

من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية اليوم أن المئات من الخبراء سيجتمعون فى جنيف الأسبوع المقبل لتحديد أولويات البحث والتطوير لأدوية فيروس كورونا والتشخيصات واللقاحات.



تصنيع اللقاح لكورونا

"عادة ما تستغرق الأساليب التقليدية سنتين إلى ثلاث سنوات على الأقل قبل أن تصل إلى العيادات، وقد انتقلنا من هذا التسلسل إلى توليد مرشح فى المختبر خلال 14 يومًا.

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وأضاف "سيكون لدينا فى نماذج حيوانية بحلول بداية الأسبوع المقبل، وقمنا بتقصير هذا الجزء، وستكون المرحلة التالية هى نقل الاختبارات المبكرة للحيوانات إلى الدراسات الإنسانية الأولى.

وأوضح أنه إذا كان فيروس كورونا يتصرف كفيروس الأنفلونزا، فقد يتلاشى خلال أشهر الصيف، مضيفا أن اللقاح يمكن استخدامه لمكافحة موجة ثانية من فيروس كورونا.



فيروس كورونا وإصابة الجهاز التنفسى

وتحاول سلطات الصحة العالمية السيطرة على انتشار المرض فى جميع أنحاء العالم، حيث تواصل الصين حظر السفر وإغلاق السفن فى محاولة لاحتواء الفيروس.

وتعهدت بريطانيا بتقديم 20 مليون جنيه إسترلينى للتحالف من أجل ابتكارات التأهب للوباء، الذى يعمل على معالجة الأزمات الصحية مثل الأوبئة وتخصيص 20 مليون جنيه إسترلينى أخرى للبحث والتطوير فى المملكة المتحدة.

وارتفعت حالات الوفاة من فيروس كورونا وفقا لإحصائية جامعة جونز هوبكنز البحثية الأمريكية إلى 565 حالة، وبلغ عدد الحالات المؤكدة الآن 28.000 حالة.