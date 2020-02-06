6 نصائح لجلد مشدود من غير تجميل

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تعانى معظم النساء من ترهل الجلد التى تعتبر من الآثار الجانبية لبلوغ سن الشيخوخة، حيث يفقد الجلد مرونته، وتنخفض نسبة إنتاج الكولاجين، بالإضافة لأسباب أخرى مثل الإفراط فى التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية وتدخين السجائر وسوء التغذية وغيرها من الأسباب المختلفة، ولعلاج هذه المشكلة، من أساسها يجب اتباع بعض النصائح التى نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع ” cheatsheet”.

نصائح للتخلص من مشكلة ترهل الجلد:

بناء العضلات

ينصح بممارسة بعض تمارين بناء العضلات، للتخلص من ترهل الجلد، مثل رفع الأثقال والتى ينصح بممارستها بانتظام للتخلص من ترهل الجلد.

تناول طعام صحى

ينصح أيضاً خلال ممارسة تمارين بناء العضلات، بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالبروتين مثل لحوم الأبقاء والدجاج والأسماك والبيض والمكسرات والخضروات والفواكه .

Advertisements

ترطيب البشرة

يفضل ترطيب البشرة والعناية بها للتخلص من ترهل الجلد، مثل استخدام مستحضرات تجميل تحتوى على جل الصبار، وحمض الهيالورونيك، وفيتامين ج، وفيتامين أ، وفيتامين هـ، الذى يساعد على ترطيب الجسم وزيادة تكوين الكولاجين .

تقشير البشرة

يجب تقشير البشرة من حين لأخر، للتخلص من خلايا الجلد الميتة وتنشيط الدورة الدموية بالبشرة، للتخلص من ترهل الجلد.

تدليك الجسم

يساعد تدليك الجسم على زيادة الدورة الدموية وتحسين صحة البشرة، والتخلص من ترهل الجلد، والشعور بالاسترخاء، كما ينصح بتدليك الجسم باستخدام الزيوت الطبيعية التى تساعد على ترطيب البشرة وتحقيق نتائج إيجابية.

الحفاظ على ترطيب الجسم

ينصح بترطيب الجسم من الداخل والخارج، لذلك يفضل الإكثار من تناول الماء حوالى 6 إلى 8 أكواب طوال اليوم، لترطيب الجسم والحصول على بشرة أكثر إشراقاً، وتحسين مرونة الجلد، مع ممارسة تمارين اليوجا الساخنة، باستمرار، مما يساعد على التخلص من ترهل الجلد .