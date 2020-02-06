تحذير ألماني: الإنفلونزا تمنعك من قيادة السيارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت الهيئة الألمانية للفحص الفني تحذيرا بشأن القيادة في حالة الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا، حيث قالت إنها قد تؤدي إلى وقوع حادث.
وأوضحت الهيئة أن أثناء العطس مثلا يغلق قائد السيارة بشكل لاإرادي عينيه لمدة ثانية واحدة تقريبا، ما يعني قيادة السيارة لمسافة 14 مترا تقريبا بدون رؤية الطريق، ما يرفع أيضا خطر وقوع حادث.
وأضافت أن أدوية علاج نزلة البرد والإنفلونزا تحد من القدرة على القيادة، وذلك بسبب آثارها الجانبية المتمثلة في تأخر ردة الفعل والدوار والتعب واضطرابات الرؤية، ما يزيد من خطر وقوع حادث.
وسجلت ألمانيا أكثر من 2.6 مليون حادث مروري في عام 2019، راح ضحيتها نحو 3500 قتيل ونحو 400 ألف مصاب، بحسب مكتب الاحصاءات الألمانية.
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