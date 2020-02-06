ارتفاع وفيات "كورونا" في الصين إلى 563

أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد إلى 563 شخصا، كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 28018 حالة.

وذكرت اللجنة الوطنية الصحية في الصين أن 73 شخصا لقوا حتفهم خلال الساعات الـ24 الماضية وحدها.

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وفي أمريكا، قالت إدارة الخدمات الصحية في ولاية ويسكونسن إن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أكدت حدوث الإصابة الـ12 بـ"كورونا" في الولايات المتحدة.

وقالت الإدارة إنه تم رصد الحالة في ويسكونسن وإن المريض سافر عدة مرات إلى بكين قبل مرضه وتعامل خلال وجوده بالصين مع أشخاص تبينت إصابتهم، ولم تتوافر بعد معلومات عن حالة المريض.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات عن اكتشاف 4 حالات إصابة جديدة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 23 حالة، من بينها مريض خرج من المستشفى بعد تعافيه.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن مركز تدابير الحجر الصحي أنه تم التأكد من 4 حالات إضافية للإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات بذلك في البلاد إلى 23 شخصا.