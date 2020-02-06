10 علاجات تساعد في الحصول على بطن مشدودة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتطلع النساء للحصول على بطن مسطح على اعتبار أنها من العلامات الدالة على الصحة، الرشاقة والجمال، وهناك بعض الوسائل والطرق التي تعينهن على تحقيق تلك الغاية.

ونستعرض في القائمة التالية أهم 10 علاجات تساعد النساء على تحقيق ذلك:

1- الحساء وعصائر الخضروات

إذا لم يكن بمقدور المرأة تناول الألياف لعجزها عن هضمها بشكل جيد، فهي قد تحد بذلك من استهلاكها للخضار والفواكه بشكل تام، وتحرم نفسها نتيجة لذلك من العناصر الغذائية التي تحتاجها، لكن تناول الخضروات النيئة أو المطهوة بشكل بسيط، التي تكون غنية بالإنزيمات، قد تنجح في تجديد جدار الأمعاء. ولهذا ينصح الخبراء بإمكانية تناول حساء الخضروات (دون الإفراط في طهو مكوناتها) وعصائر الخضروات، كما الجزر، الشمر أو الكوسة.

2- مضغ الطعام جيدا

يؤكد الخبراء أن مضغ الطعام، بدلا من ابتلاعه كاملا كما هو، أمر من شأنه أن يهيئ عملية الهضم ويساعد عليها بشكل كبير، وذلك لأن الدماغ يكون لديه في غضون ذلك الوقت الكافي لإرسال رسائل يحشد بها الجهاز الهضمي.

3- تعلم طريقة التنفس الصحيحة

يقول الخبراء إنه لضمان الحصول على بطن مسطح مشدود، ينصح بتجنب كل الحركات التي تدفع الصدر للأمام وللأسفل. ويشير الخبراء إلى أن التعود على الطريقة الصحيحة لعملية التنفس يساعد بشكل كبير في واقع الأمر في الحفاظ على أكبر مسافة ممكنة بين الرقبة والعِجان (وهي المنطقة الملساء الواقعة بين المهبل والشرج في الإناث)، مع تراجع البطن وانكماشها.

4- الاستعانة بعلاج مستحضرات اللقاح

تتميز بكونها مصدرا غنيا بالإنزيمات، حيث تساعد على تعزيز إعادة تكوين الأمعاء الدقيقة وتسهيل الامتصاص.

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5- التفاح

يحتوي على ألياف "البكتين" القابلة للهضم والذوبان والتي تتسم بقدرتها على تسهيل إفراز السموم، وينظر إليها على أنها وسيلة مميزة للهضم والأمعاء.

6- الاهتمام بممارسة رياضة شد البطن أثناء جلوس المرأة على المقعد إن كانت من النوع كثير الجلوس، وينصح الخبراء بالرجوع بالظهر إلى الوراء انطلاقا من الوركين والركبتين، حيث يمكن أن يساعد ذلك التمرين على شد البطن مع المداومة عليه.

7- المداومة على شرب الكراوية، الكزبرة، اليانسون، الكمون والشمر، لأنها تساعد بشكل كبير على تعزيز عملية الهضم، وهو ما يحسن بالتبعية من مظهر البطن.

8- المداومة على تناول الأزر الذي يعد واحدا من أكثر أنواع الحبوب هضما.

9- متممات البروبيوتيك الغذائية التي تساعد بشكل كبير على تسهيل عملية الهضم.

10- تناول الجزر

يعد مصدرا غنيا بالبكتين والسليلوز، ويفيد الأمعاء بشكل كبير، فضلا عن دوره الكبير في نفس الوقت في الحد من مشاكل الجهاز الهضمي وانتفاخ البطن.