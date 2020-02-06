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مادونا تدعو هاري وميجان للإقامة بمنزلها في نيويورك
الخميس 6 فبراير 2020
دعت المغنية الأمريكية الشهيرة مادونا، الثلاثاء، الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان للانتقال إلى نيويورك وليس إلى كندا، التي وصفتها بـ"المملة".
وقالت مادونا، في فيديو نشرته على تطبيق "إنستجرام": "سأؤجر لكم منزلي في سنترال بارك ويست"، مضيفة أنه يتعين عليهما الإقامة في نيويورك وليس في كندا "المملة".
وأشادت بمنزلها، قائلة: "به غرفتان للنوم وأفضل إطلالة على مانهاتن وشرفة رائعة".
يُذكر أن هاري وميجان أعلنا مؤخرا التخلي عن مهامهما الملكية والإقامة على نحو متناوب في كندا وبريطانيا.
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