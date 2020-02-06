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مادونا تدعو هاري وميجان للإقامة بمنزلها في نيويورك

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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مادونا تدعو هاري وميجان للإقامة بمنزلها في نيويورك

الخميس 6 فبراير 2020

دعت المغنية الأمريكية الشهيرة مادونا، الثلاثاء، الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان للانتقال إلى نيويورك وليس إلى كندا، التي وصفتها بـ"المملة".

 

وقالت مادونا، في فيديو نشرته على تطبيق "إنستجرام": "سأؤجر لكم منزلي في سنترال بارك ويست"، مضيفة أنه يتعين عليهما الإقامة في نيويورك وليس في كندا "المملة".

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وأشادت بمنزلها، قائلة: "به غرفتان للنوم وأفضل إطلالة على مانهاتن وشرفة رائعة".

 

يُذكر أن هاري وميجان أعلنا مؤخرا التخلي عن مهامهما الملكية والإقامة على نحو متناوب في كندا وبريطانيا.

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