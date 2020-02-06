تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك لايت

القاهرة - لايف استايل المقادير 80 x جرام شيكولاتة (غامقة)

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x رشة ملح

1 x عدد بيضة

1 x كيس فانيليا

½ x كوب دقيق (أسمر)

½ x معلقة صغيرة باكينج بودر

½ x كوب دقيق

¼ x كوب زيت عباد شمس

¼ x كوب سكر بنى

¼ x كوب عسل نحل الخطوات فى وعاء على النار نضع الزبدة والشيكولاتة والزيت والعسل ونقلبهم جيدا حتى تسيح الشيكولاتة وتتمزج المكونات مع بعضها ثم ترفع من على النار.

فى وعاء نضرب البيض والسكر والفانيليا حتى يمتزجوا.

فى وعاء اخر نخلط الدقيق الأبيض مع الدقيق الأسمر مع رشة الملح والباكينج بودر.

نضيف البيض والسكر لخليط الشكولاتة ونقلبهم جيدا.

ثم نضيف خليط الدقيق ونقلب حتى يصبح لدينا عجين كيك متجانس.

فى صينية مرشوشة بالدقيق نصب عجين الكيك.

توضع فى فرن عند درجة حرارة 180 حتى تمام النضج . تترك حتى تبرد تمام ثم تقطع وتقدم . بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير كيكة الفانيليا بصوص الفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثى الشيكولاتة

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