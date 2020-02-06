تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البان كيك بالقرفة والكراميل

القاهرة - لايف استايل المقادير 2 x معلقة كبيرة سكر

2 x عدد بيضة

2 x معلقة كبيرة زبدة

2 x معلقة كبيرة زيت ذرة

1 x معلقة كبيرة باكينج بودر

1 x معلقة كبيرة قرفة

1 x كوب دقيق

1 x كوب لبن كامل الدسم

1 x معلقة كبيرة سكر (بني) الطريقة: قومي بخفق البيض في إناء عميق ثم ضيفي الدقيق والحليب والبيكنج باودر والسكر بالتدريج مع استمرار الخفق حتى تتجانس المكونات.

قومي بترك العجين جانبًا لمدة 30 دقيقة و بعد انتهاء الفترة قومي بتسخين الزبدة ثم ضيفي القرفة والزبدة وقلبي لمدة 3 دقائق.

في مقلاة أخرى قومي بوضع مقدار من العجين وملعقة من خليط القرفة.

قومي بقلب العجين عند ظهور الفقاقيع ثم قومي برفع البان كيك بعد تسويته كرري العملية مع باقي الكمية.

قدمي البان كيك في أطباق التقديم بعد تزيينها بصوص الكراميل الجاهزة و المتوفرة في السوبر ماركت. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البيتيفور بالزبدة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز بالجوز والقرفة

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