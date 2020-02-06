تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الكراميل بالفول السودانى

القاهرة - لايف استايل المقادير 200 x جرام سكر

200 x جرام دقيق

100 x جرام زبدة

100 x جرام فول سودانى (مجروش)

3 x عدد بيضة (طازجة)

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x معلقة كبيرة باكينج بودر

1 x رشة ملح

½ x كوب لبن كامل الدسم (100 ملى) الطريقة: نضع السكر علي النار يتكرمل ثم نضيف له الزبده ونقلب جيدا واللبن.

نصب الخليط في وعاء ثم نضيف البيض وباقي المكونات.

نصب الخليط في قالب كيك مبطن بالدقيق والزيت.

ندخلها الفرن المحمي علي 200درجه بعد حوالي 25 دقيقه نشكها بالسكين في المنتصف اذا خرجت نظيفه بتكون نضجت.

تزين بصوص كراميل وقليل من الفول السوداني وتقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير كيكة الفانيليا بصوص الفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البيتيفور بالزبدة

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