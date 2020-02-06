تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب الفول السودانى

المقادير 2 x كوب لبن كامل الدسم

1 x كوب فول سودانى

1 x معلقة صغيرة فانيليا (سائلة)

1 x رشة جوزة الطيب

1 x علبة حليب مكثف (محلى)

1 x رشة قرفة

1 x كوب مكعبات ثلج الطريقة: يطحن الفول السودانى جيدا.

ثم يضاف الفول السودانى وجميع المكونات فى الخلاط ويخلط جيدا.

يصب المشروب فى كاسات التقديم . يقدم باردا. بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رز بحليب

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