تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ميلك شيك بالبسكوت

القاهرة - لايف استايل المقادير 10 x قطعة بسكوت

2 x كوب ايس كريم (شيكولاته)

1 ½ x كوب لبن كامل الدسم

1 x كوب ثلج (مجروش)

½ x كوب شيكولاته سايحة (للتزيين) الطريقة: في الخلاط هنضيف 8 قطه بسكوت وقليل من الثلج المجروش وشراب الشوكولاتة والآيس كريم والحليب ويُخفق الخليط حتى يمتزج تمامًا.

يُطحن باقي البسكوت، ثم يُنثر على وجه العصير أو يمكن وضع قطعة كاملة من البسكوت.

تُزين جوانب الكؤوس بشراب الشوكولاتة وتوضع بالثلاجة لحين التقديم.. بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكوت بالبرتقال تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص الشيكولاته

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