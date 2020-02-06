تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ميلك شيك المارشميلو

المقادير 10 x عدد مارشيملو

6 x عدد مكعبات ثلج

2 x كوب ايس كريم (فانيليا)

1 x كوب لبن كامل الدسم

1 x كيس فانيليا الطريقة: توضع حبات المارشيملو فى أسياخ شواء وتمرر فوق النار حتى يتغير لونها وتأخذ لون الشواء وتذبل قليلا.

فى الخلاط نضع جميع المكونات ونخلط جيدا حتى يتجانس الخليط.

يصب الميلك شيك فى أكواب التقديم وتزين بالشيكولاتة المبشورة وتقدم بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المارشيملو طريقه اعاده وتحضير مشروب الشوكولاتة الساخنة بالفانيليا

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