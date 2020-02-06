شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار زيت الأوريجانو معظمها يرتبط بفترة الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأوريجانو هو العشبة الإيطالية الشهيرة، التي يشيع استخدامها على أنواع مختلفة من المكرونة والبيتزا، ولكن هناك أيضًا نسخة أكثر تركيزًا منه، والتي تحمل اسم زيت الأوريجانو الأساسي، والتي وغالبًا ما يستخدم كمكمل عشبي بسبب فوائده الصحية المذهلة التي تشمل مكافحة الالتهابات والالتهابات والطفيليات.

ليس ذلك فحسب، فوفقا لتقرير موقع " organicfacts " من المعروف أيضًا أنه يعمل على تحسين صحة الأمعاء والهضم، ولكن وسط كل هذه الجوانب الجيدة من هذا الزيت، فإنه قد يحتوي أيضًا على بعض الآثار الجانبية، والتي تتراوح من الخفيفة إلى الشديدة، وقد تشمل الآثار الجانبية لزيت الأوريجانو الحساسية، والمشاكل المرتبطة بالحمل، والاضطرابات المرتبطة بالدم وغيرها.



زيت الاوريجانو

استخدامات زيت الأوريجانو

معظم الأبحاث التي أجريت حتى الآن على الزعتر كانت في شكل دراسات مختبرية أو دراسات على الحيوانات أو تجارب بشرية صغيرة. على الرغم من أن الكثير من هذا البحث يبشر بالخير، إلا أنه ليس دليلًا قاطعًا على أن زيت الأوريجانو فعال، رغم ذلك، يتم تسويق هذا المنتج للعديد من الاستخدامات.

استخدم العشبة في الطهي أو المكملات العشبية من أجل:

الالتهابات البكتيرية ، مثل الايكولا.

الفيروسات مثل(فيروس المعدة) أو التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

فرط نمو البكتيريا المعوية الصغيرة .

الالتهابات الطفيلية.

التهابات المسالك البولية.

عدوى الخميرة .

التهابات الجهاز التنفسي.

السعال.

الربو.

التهاب شعبي.

استخدم الزيت الأساسي المخفف موضعياً من أجل:

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لدغات البق.

اللبلاب السام.

الالتهابات الموضعية.

حب الشباب.

قشرة الرأس.

آثار زيت الأوريجانو الضارة

يكمن التأثير الجانبي الرئيسي لزيت الأوريجانو في الاستهلاك الزائد له، وبخلاف نظيره العشبي ، يتركز زيت الأوريجانو بشدة، لذا يجب ألا تتجاوز الجرعة المثالية قطرتين في المرة الواحدة عند الاستخدام، لان الكثير من زيت الأوريجانو يمكن أن يكون ضارًا بصحتك.

تهيج الجلد

يعتقد العديد من الباحثين أن تأثيره الضار يرجع إلى وجود الثيمول في زيت الأوريجانو، الثيمول عند تناوله بجرعات عالية، يمكن أن يهيج الجلد أو الأعضاء الداخلية، كما قد يسبب الغثيان والقيء ومشاكل في المعدة وفرط النشاط وتهيج الجلد والعين من بين الآثار الجانبية الأخرى.

الحساسية والطفح الجلدى

قد يكون هناك أيضًا آثار جانبية للأشخاص الذين لديهم حساسية من الأوريجانو وأنوا أخرى تشمل النعناع، الريحان، الروزماري.

كما قد يتسبب زيت الأوريجانو في حدوث طفح جلدي عند استخدامه موضعياً، سواء كنت تعاني من الحساسية أم لا، لذا من المهم ألا تستخدم زيت الأوريجانو إلا بعد استشارة طبيبك بشكل صحيح وعمل اختبار للحساسية.

اضطراب النزيف

يقترح أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب النزيف يجب ألا يتناولون زيت الأوريجانو، لأنه يزيد من خطر النزيف الزائد، ولهذا السبب، يُنصح أيضًا بالتوقف عن استخدام زيت الأوريجانو قبل أسبوعين على الأقل من الجراحة.

نقص السكر في الدم

وجود مادة الكارفاكرول في زيت الأوريجانو قد يعزز اسباب نقص السكر في الدم، فقد ثبت أنه يقلل من مستويات الجلوكوز في الدم في الجسم، وقد يتفاعل مع العلاج الدوائي للسكر، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم بشكل مفرط ومضاعفات أخرى.

اضرار زيت الأوريجانو على النساء الحوامل والمرضعات:

لا يوجد أيضًا أي دليل بحثي يدعم فعالية هذا الزيت للعلاج بين الأطفال، أما في النساء الحوامل أو المرضعات، فوفقًا للبحث المنشور في قاعدة بيانات الأدوية والرضاعة، قد يزيد من خطر الإجهاض أو يسبب تقلصات الرحم بين النساء الحوامل والمرضعات.