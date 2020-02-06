تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالجزر و الزبيب

القاهرة - لايف استايل المقادير 2 x عدد جزر (مبشورة)

2 x معلقة كبيرة زيت ذرة

2 x كوب ماء (ساخن)

1 x كوب لوز (محمص)

1 x كوب زبيب

1 x كوب أرز عادى

1 x معلقة صغيرة زعفران

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة) الطريقة: فى حلة على النار هنسخن زيت ونقلب فيه البصل لحد ما يدبل.

هنضيف الأرز والملح والزعفران والزبيب واللوز والجزر ونقلب كويس جدا.

هنضيفى الماء ونغطى الحلة كويس وتترك على نار هادية حوالى 20 دقيقة.. بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز مكسيكى بالفاصوليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز باللحم والجزر

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