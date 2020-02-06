تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فاصوليا بالزبيب

القاهرة - لايف استايل المقادير 10 x عدد نعناع

3 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

3 x معلقة كبيرة خل

2 x معلقة كبيرة كاتشب

1 x رشة ملح

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x معلقة كبيرة صنوبر

1 x كوب مرق اللحم

1 x رشة فلفل اسود مطحون

½ x كيلو فاصوليا خضرا الطريقة: تنظف الفاصوليا وتقطع وتغسل بالماء ثم تنظف.

ثم فى كمية من الماء المغلى على النار تسلق بالماء المملح لمدة عشر دقائق ثم تصفى.

ينقع الزبيب بالماء الفاتر حتى يطرى.

ثم فى طاسة على النار نضع الزيت والبصل ونقلب حتى يصفر.

ثم نضيف الفاصوليا ومرق اللحم والخل والزبيب المصفى والصنوبر ثم يتبل بالملح والفلفل ونهدى النار ونغطى الوعاء ويترك على النار لمدة نصف ساعة.

نضيف صلصة الطماطم وورق النعناع ونقلب حتى تتجانس وتترك لمدة خمس دقائق ثم ترفع من على النار تقدم ساخنة بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالكاتشب تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحلو

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