تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن فاصوليا بالبشاميل

القاهرة - لايف استايل المقادير 3 x كوب بشامل (مضاف له بيضة وجبن بارميزان)

2 x كوب فاصوليا بيضاء

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

2 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x كوب عصير طماطم

½ x حزمة بقدونس طازج (مقطع للتجميل)

½ x كيلو لحمة مفرومة

½ x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

⅛ x جرام مشروم الطريقة: نغسل الفاصوليا جيدا وتنقع في الماء مدة 12 ساعة.

تشطف من ماء النقع و نسلقها في ماء فيه ملح وفلفل و ذرة بيكربونات صوديوم ( تمتص الغازات من الفاصوليا).

نصفي الفاصوليا و نغسلها من ماء السلق.

نجهز صلصة اللحم المفروم نحمر بصلة مفرومة في الزيت ونضيف اللحم ونقلبه مع البصل لدقائق ونضيف عصير الطماطم وصلصة الطماطم والفطر ونتبله بالملح والفلفل و يترك ليتسبك قليلا.

نضيف الفاصوليا للحم ونقلب لمدة دقائق.

تغرف في طاجن مناسب للفرن او بايركس و يصب فوقها البشاميل و تدخل فرن ساخن حتي يحمر الوجه و تزين عند التقديم بالبقدونس و بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفاصوليا الحمراء تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالطماطم

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