تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن المشروم بالفريك

القاهرة - لايف استايل المقادير 3 x معلقة كبيرة زيت ذرة

2 x كوب فريك

2 x عدد بصل أخضر

2 x عدد خرشوف (مقطع)

2 x كوب ماء

1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)

1 x كوب مشروم

1 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم)

1 x معلقة صغيرة عصير ليمون

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون الطريقة: شوحى البصل فى الزبت على النار حتى يتكرمل .

شوحي الفريك المغسول فى الزيت مع البصل المفروم والملح والفلفل الأسود على النار .

أضيفى الخرشوف ثم إسقى الفربك بالقليل من الماء الساخن .

رصى فى طاجن على النار البصل المكرمل وخليط الفريك وإتركى الخليط حتى تمام النضج .

ضيفى عند تمام النضج عصير الليمون والبقدونس المفروم وقدميه . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سجق بالمشروم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فريكة باللحم والبازيلا

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