أفضل كريم لتفتيح مفاصل اليدين من صنع يديك

تعاني نساء كثيرات من اسوداد مفاصل اليدين، الذي يؤثر سلباً على مظهر اليدين وإشراقتهما. لذلك، سنعرفك في هذا المقال، الى افضل كريم لتفتيح مفاصل اليدين من صنع يديك، إضافة الى أبرز أسباب الإصابة باسوداد مفاصل اليدين وأهم النصائح لتجنب الإصابة بهذه المشكلة.

أبرز أسباب اسوداد مفاصل اليدين

تتعدد الأسباب التي تؤدي الى اسوداد مفاصل اليدين، في مقدمها، تعرّض اليدين بشكل مكثف لأشعة الشمس من دون أخذ الاحتياطات اللازمة كاستخدام الواقي الشمسي. كما تؤدي العوامل الوراثية دوراً بارزاً في إصابة المرأة باسوداد مفاصل اليدين، إضافة الى عدم استهلاك كميات كافية من الماء، كثرة فرك المفاصل، استعمال المياه الساخنة وأدوات التنظيف بكثرة، الوزن الزائد والسمنة، التوتر والقلق، والنقص في الفيتامينات الضرورية للجسم.

نصائح تجنبك الإصابة باسوداد اليدين

لتجنب الإصابة باسوداد مفاصل اليدين، لا بد أن تأخذي أموراً عدة بالاعتبار واتباع النصائح التالية: وضع الواقي الشمسي على مفاصل اليدين بشكل يومي ولمرات عدة، المواظبة على ترطيب اليدين بشكل يومي، استهلاك الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، واستهلاك الكثير من الماء والسوائل، إضافة الى أهمية تجنب القلق والتوتر والضغط النفسي.

قومي بنقع بضع حبات من اللوز في كوب من الماء لمدة ليلة كاملة. وفي صباح اليوم التالي، صفي حبات اللوز واطحنيها في الخلاط الكهربائي الى أن تصبح ناعمة. من ثم أضيفي إليها القليل من الحليب السائل، بحيث تحصلين على خليط كريمي متجانس. ضعي الكريم على مفاصل اليدين واتركيه لمدة ساعة من الوقت، بعدها اغسلي يديك وشطفيهما بالماء البارد.

كريم البابايا والليمون

اهرسي حبة من البابايا الناضجة، واخلطيها مع ربع كوب من عصير الليمون الطازج. حركي المكونات الى أن تصبح ذات قوام كريمي. من ثم طبقي الكريم على مفاصل يديك، مع الحرص على تدليكها لبعض الوقت. اتركي الكريم على بشرتك لمدة نصف ساعة، من ثم شطفيها بالماء البارد.

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كريم طبيعي لتفتيح مفاصل اليدين

كريم الخل والزبادي

امزجي ملعقة كبيرة من كل من الخل الأبيض والزبادي. وحين تحصلين على مزيج كريمي، ضعيه على مفاصل يديك ودلكيها بحركات دائرية هادئة لبضع دقائق. اتركي الكريم على المفاصل لمدة 20 دقيقة، بعدها، شطفي يديك بالماء الدافئ.



كريم اللوز والحليب

قومي بنقع بضع حبات من اللوز في كوب من الماء لمدة ليلة كاملة. وفي صباح اليوم التالي، صفي حبات اللوز واطحنيها في الخلاط الكهربائي الى أن تصبح ناعمة. من ثم أضيفي إليها القليل من الحليب السائل، بحيث تحصلين على خليط كريمي متجانس. ضعي الكريم على مفاصل اليدين واتركيه لمدة ساعة من الوقت، بعدها اغسلي يديك وشطفيهما بالماء البارد.

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