خلطة بيكربونات الصوديوم لتبييض البشرة

تعد بيكربونات الصوديوم من المواد ذات الفوائد الكبيرة للبشرة وهي مسحوق أبيض ذو طبيعة قلوية، كما أن لها فوائد جمة للبشرة فتساعد على التخلص من حب الشباب والرؤوس السوداء عند استخدامها كغسول منعش للبشرة وذلك لخصائصها المطهرة والمضادة للالتهابات، كما تعمل خلطات بيكربونات الصوديوم على تبييض البشرة ومنحها بريقا وإشراقا يخطف الأنظار.

إليك مكونات خلطة بيكربونات الصوديوم للوجه للحصول على بشرة نقية وناصعة البياض..

خلطة بيكربونات الصوديوم



لتحضير خلطة بيكربونات الصوديوم قومي بمزج كوب من الماء مع ملعقتين من مسحوق بيكربونات الصوديوم الأبيض واخلطيهما معا حتى تحصلي على عجينة متماسكة، ثم ضعي الخليط على بشرتك برفق واتركيه يتغلغل بعمق داخل المسام لمدة 15 دقيقة وفي النهاية اغسلي وجهك جيدا بالمياه الفاترة، وللحصول على بشرة نظيفة دائما قومي بالاستمرار بتطبيق تلك الخلطة على بشرتك أسبوعيا.

وتكمن فوائد خلطة بيكربونات الصوديوم في التنظيف العميق للبشرة وتبييضها والتخلص من تصبغات البشرة من خلال القضاء على السموم المتراكمة داخل المسام، بالإضافة إلى محاربة علامات التقدم في السن من خلال تحفيزها للبشرةعلى إنتاج الكولاجين، كما يمكن استخدام تلك الخلطة كمقشر طبيعي للبشرة للتخلص من خلايا الجلد الميتة لتنعم بشرتك بالجمال والنعومة.

نصائح

للحصول على بشرة ناعمة ونقية باستخدام خلطة بيكربونات الصوديوم عليك اتباع النصائح التالية..

- تجنبي الضغط بقوة على وجهك عند تطبيق الخلطة ودلكي الخليط على البشرة برفق.

- تجنبي الإفراط في استخدام خلطة بيكربونات الصوديوم كمشقر للبشرة لأنها قد تعمل على تهييج والتهاب الجلد، كما قد تؤدي إلى جفافه لأنها تزيل الزيوت الطبيعية التي تحميه، لذا يوصي خبراء العناية بالبشرة باستخدام خلطة بيكربونات الصوديوم مرة إلى مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

- ينصح بتطبيق تلك الخلطة على البشرة مساء قبل الخلود إلى النوم للحصول على التنظيف العميق والترطيب المثالي للبشرة.

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